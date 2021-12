Pre úspešný pôrod je komunikácia s rodičkou alfou a omegou

Čo všetko už moderné pôrodníctvo nepripúšťa?

Vaginálny pôrod je najprirodzenejší spôsob príchodu dieťaťa na svet a jeho výhody pre matku i dieťa sú nespochybniteľné.

Janka Imrichová a jej stály hosť, MUDr. Peter Kaščák, PhD., primár a prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne vás prevedú fyziologickým vaginálnym pôrodom za predpokladu, že ho nič neskomplikuje.

"Komunikácia s rodičkou je pri pôrode alfou a omegou, z môjho pohľadu základným predpokladom úspešného priebehu pôrodu", prezradí v aktuálnej časti Gyncastu MUDr. Kaščák. "Tlmenie bolesti je základným ľudským právom."

Kedy treba ísť do pôrodnice? Ako sa ženské telo a dieťa na pôrod pripravujú? Z ktorých fáz sa vaginálny pôrod skladá? Čo je to kontrakcia a prečo je bolestivá? Môže epidurálna anestézia spomaliť alebo zastaviť pôrod?

Je dobré mať pripravený pôrodný plán? Môže si žena polohu pri pôrode vybrať? Kedy by pôrodník nemal naliehať na to, aby žena tlačila a prečo by sa ženy nemali báť zatlačiť? Ako je to s tlačením na brucho a kedy je správne urobiť nástrih hrádze?

Prečo je pôrod doma nebezpečný? Čo by moderné pôrodníctvo rozhodne nemalo pripustiť? Kedy by žena nemala odmietnuť podanie oxytocínu? Prečo je bonding taký dôležitý? Prečo v slovenských pôrodniciach nie je zvykom, aby pôrod viedla pôrodná asistentka? S čím je spojených najviac popôrodných komplikácií?

Dozviete sa tiež, prečo je také dôležité vytvoriť v pôrodniciach podmienky, v ktorých sa budú ženy cítiť príjemne. Prečo by nemali vnímať pôrodnicu ako neosobné sterilné prostredie, prečo by sa do pôrodu nemalo medicínsky zbytočne zasahovať, prečo by sa rodičkám nemalo zakazovať piť a jesť, prečo už dávno nie je nutné podávať klystír a prečo by mali pôrod zažiť so svojím partnerom, blízkou osobou alebo dulou.

