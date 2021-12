Dizajnérka Marešová vyrába sexuálne pomôcky: Do fabriky som mala istý čas zakázaný vstup

Nerozumela, prečo sa nad pomôckami nikto poriadne nezamyslel.

Špendlík by ste počuli padnúť, také bolo ticho, hovorí o obhajobe svojej diplomovej práce česká dizajnérka ANNA MAREŠOVÁ. Rozhodla sa, že navrhne súpravu sexuálnych pomôcok, keďže ponuka na trhu bola zúfalá.

Také niečo na škole ešte nezažili a nikto si k tomu netrúfol nič povedať. Ale keď pristúpila k prezentácii návrhov, všetci sa zvedavo zhŕkli okolo stola.

O jej vibrátor, vibračné vajíčko a venušine guľôčky bol záujem ešte skôr, ako ich začala vyrábať. Hoci za ne dostala národnú cenu za dizajn, nebolo to jednoduché. České firmy poriadne zaskočila a ich výrobu postavila na hlavu.

Obchod so sexuálnymi pomôckami asi veľa ľudí odrádza. Nechcú doň vstúpiť, lebo je škaredý, vulgárny a samotný názov sexshop navodzuje atmosféru porna. Pamätáte si na svoju prvú skúsenosť s takýmto obchodom?

Pamätám si ju veľmi dobre. Keď som robila diplomovú prácu, dala som si návštevu sexshopov za úlohu. Pozorovala som, ako fungujú, do niekoľkých som vošla. Aj keď som bola dva týždne v New Yorku.

Tam to bolo trochu iné, predavačky boli veľmi prirodzené. Tu v Prahe som už pri vchode so zakrytými oknami mala pocit, že asi robím niečo, čo by som nemala. Predavačka za mnou neustále krúžila, zvedavá, čo chcem. A keďže takmer nič nemala vyložené, čakala, že si vypýtam, čo mi má ukázať.

Vypýtala som si vibrátor. Nebola to príjemná skúsenosť. Človek sa v sexshope dostáva do situácie, že keď už niečo vidí, rýchlo to kúpi, aj keď poriadne nevie čo. A to je predsa hlúposť. Mal by mať z toho príjemný zážitok, rovnaký, ako keď si ide kúpiť topánky. Mal by mať čas a pokoj na to, aby si vybral, čo mu sadne a vyhovuje.

Ako by mal taký obchod vyzerať?

Pred dvoma rokmi sa mi ponúkla príležitosť otvoriť si na tri mesiace obchod v pražskom nákupnom centre Chodov. Súhlasila som, ale s podmienkou, že nechcem mať polepené výklady. Vyhoveli mi, takže všetci videli, čo predávam.

Ľudí som sa nesnažila prilákať na vibrátory, ale na niečo pekné. A viete, čo sa stalo? Prvou zákazníčkou bola pani, ktorá si myslela, že je to obchod s príslušenstvom k mobilom. Aké pekné, vravela si, a preto vstúpila.

A čo si kúpila?