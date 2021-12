Nevedia, či chcú deti, a cítia sa chybné. Prečo je neistota z materstva bežná?

Príbehy žien, ktoré váhajú nad materstvom.

„Donedávna som si myslela, že ženy sa v prístupe k materstvu zásadne delia na tie, ktoré ho chcú, a na tie, ktoré nie. Že je to jednoduché, celá vec s materskými pudmi a láskou je nejako prirodzene správne nastavená. Sama som to mala tak, že možné materstvo je v nejakej vzdialenejšej budúcnosti,“ napísala v novembri na sociálnu sieť Lucie Zelinková, populárna česká knižná influencerka.

Jej príspevok pokračoval.

„Ani po tridsiatke u mňa neprišiel impulz, ale prišiel nápad, prečo to raz neskúsiť, možno by to bolo krásne, situácia je ideálna, žiadna snaha, asi to nevyjde – no vyšlo. Najprv radosť, za dva dni sa môj svet zatiahol čiernym závojom a ja som cítila, že je zle. Veľmi zle. Spadla som do depky menom ,môj život sa skončil‘,“ písala.

Zelinková, ktorej dieťa sa narodí na budúci rok, odhalila pocity, ktoré u žien bývajú často intímne až tabuizované.

Dôvodom neistoty žien v súvislosti s materstvom môže byť napríklad to, že vek na deti majú, zázemie tiež, rodina má očakávania, spoločenské konvencie tlačia, no mnohé sú stále nerozhodné, či už je správny čas, či sú na rodičovskú úlohu pripravené a či je dieťa niečím, po čom v živote túžia.

„Odtabuizovaniu ženských tém sa na svojom profile venujem kontinuálne a cielene. Zrazu som jedno také tabu zažívala na vlastnej koži. Vedela som, že v týždňoch, ktoré som prežívala ťažko, by mne samotnej veľmi pomohlo takéto riadky čítať,“ vysvetľuje Zelinková pre SME.

Praje si, aby bolo vnímané ako normálne, keď žena nevie, či chce, alebo nechce byť matkou. A to aj po tridsiatke.

„Bola som v šoku z reakcií. Napísalo mi množstvo žien – matiek, bezdetných, mladých aj starších, že sa s nejakou verziou takejto dilemy borili alebo boria. Že si tiež pripadali nejako chybné,“ hovorí influencerka.

Hanba a úzkosti zo straty

Zelinková si vždy myslela, že bude bezdetná. Keď v tridsiatke otehotnela, zažívala niekoľko mesiacov zlý psychický stav. Na terapiách plakala od hanby, že v nej tehotenstvo nevyvoláva radosť, ale skôr neistotu, hoci s nápadom pokúsiť sa o dieťa prišla sama.

Jej neistota vraj pramení v tom, že v poslednom roku už žila, ako si vždy priala.

„Venovala som dosiahnutiu takejto verzie života všetku energiu a teraz sa bojím, že sa rozpadne, pretože prioritou už nebude sústredenie sa na seba a svoju duševnú pohodu,“ vysvetľuje.