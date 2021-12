Neslúži ako výhovorka, ale vie potrápiť. PMS ovplyvňuje aj športovkyne

Ako ovplyvňuje výkony v športe?

Keď poľská tenisová hviezda Iga Swiatek prehrala na prestížnom turnaji majsteriek v WTA Finals v mexickej Guadalajare prvé dva zápasy v skupine, všetkých tým prekvapila. V zápase s Grékyňou Mariou Sakkari sa nevedela ubrániť slzám a po prehre odišla z kurtu s uterákom prehodeným cez hlavu.

Keď sa jej novinári pýtali na príčiny slabého výkonu, ešte len dvadsaťročná tenistka odpovedala neuveriteľne úprimne. Za prehrou vraj bol jej boj s predmenštruačným syndrómom (PMS).

„PMS ma v ten deň skutočne zasiahol. Hovorím to všetkým mladým dievčatám, ktoré nevedia, čo sa deje. Nebojte sa, je to normálne. Každá to má," vyznala sa víťazka grandslamového turnaja Roland Garros a aktuálne deviata najlepšia tenistka sveta.

https://anchor.fm/gyncast/embed/episodes/Mentrucia---vetko--o-ste-chceli-vedie-a-nemali-sa-koho-spta-e19jlj1

Okrem súperiek, taktiky a vlastnej psychiky športovkyne bojujú ešte s jedným veľkým súperom - vlastným menštruačným cyklom. O ňom hovoria najmenej.

Cyklus vie potrápiť všetky ženy, aj športovkyne

Otvorená spoveď Igy Swiatek zarezonovala, mnohí ju za ňu chválili a uznali, že je načase, aby sme ako spoločnosť túto záležitosť prestali prehliadať a začali si uvedomovať, ako veľmi môže taká vec ako PMS skomplikovať športový výkon.

Aj slovenská lukostrelkyňa a olympionička Alexandra Longová si počas športovej kariéry prešla viacerými štádiami. Spočiatku menštruačný cyklus vôbec neovplyvňoval jej tréningový proces, no začiatky profesionálnej športovej kariéry sa podpísali na jej zdraví.

"Vysoké tréningové dávky, časté cestovanie a neustále prispôsobovanie tréningového režimu dennému štúdiu na vysokej škole vo mne vyvolávali stres. Uberalo ma to nielen o chuť do jedla, ale aj o kvalitný spánok," rozpráva športovkyňa pre SME.

Nedostatočná výživa a regenerácia u nej vyústila až do straty menštruačného cyklu na takmer tri roky.