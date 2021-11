Viac si užívajú byť babičkou než matkou. Čo je za silným putom s vnúčatami?

Vedia sa vcítiť do detských emócií.

Ľudia, ktorí mali to šťastie vyrastať s milujúcimi babičkami, vedia, že práve ony jedinečným spôsobom prispeli k tomu, ako sa formovali ich hodnoty, morálka či životné postoje.

Čo však možno netušia, je, že babičky môžu byť oveľa viac emocionálne prepojené so svojimi vnúčatami než s vlastnými deťmi. Odhalila to nová štúdia publikovaná vo vedeckom časopise Proceedings of the Royal Society B.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tím amerických vedcov pod vedením antropológa a neurológa Jamesa Rillinga skúsil o silnom pute medzi starou mamou a vnúčatami zistiť viac z neurologického pohľadu.

Zistenia potvrdili, že ich vzťah k vnúčatám je ešte silnejší, ako sa doteraz predpokladalo.

Cítia to isté, čo ich vnúčatá

Pomocou funkčnej magnetickej rezonancie vedci analyzovali mozgy päťdesiatich babičiek. Všetkým účastníčkam postupne ukazovali obrázky detí vo veku od troch do dvanástich rokov - boli medzi nimi fotografie ich vnúčat, neznámych detí, ich vlastných dospelých detí aj náhodných dospelých.

Keď sa stará mama pozerala na obrázok svojho vnúčaťa, emocionálne spojenie, ktoré v jej mozgu vzniklo, sa ukázalo ako mimoriadne silné.