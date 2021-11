Polyglotka radí učiť sa jazyky cez podcasty a seriály, no Priateľov začiatočníkom neodporúča

Očakávať, že nás jazyk naučí niekto iný, je chyba, hovorí Lýdia Machová.

Slovenská polyglotka Lýdia Machová sa doteraz naučila deväť jazykov, z toho sedem aktívne používa. Ovláda angličtinu, nemčinu, španielčinu, polštinu. Dohovorí sa francúzsky, rusky aj esperantom. A ak by si osviežila slovenský posunkový jazyk a svahilčinu, nemá problém ani s nimi.

Ako jazyková mentorka ľudí učí, ako sa učiť jazyk efektívne a rýchlo. „Samoukom sa môže stať každý,“ hovorí Machová. My Slováci vraj máme na jazyky talent. A práve vďaka náročnosti slovenčiny nám to ide tak dobre.

V rozhovore sa dozviete: Čo robia polygloti pri učení jazykov inak

Kto dnes ešte rozpráva esperantom

V čom má výučba jazykov na našich školách medzery

Ako prekonať strach z rozprávania

Či sa dá naučiť jazyk len s pomocou aplikácie

Ako sme na tom s jazykmi my Slováci? Dobre?

Sme, minimálne tým, že máme obrovský záujem o jazyky. Viem to porovnať, pretože jazykový mentoring robím aj v zahraničí. Napríklad Američania zďaleka nemajú taký záujem. Nemusia, lebo všetci sa učíme ich jazyk. My sme malý národ a veľmi chceme.

Ako vplýva materinský jazyk na schopnosť naučiť sa cudziu reč? Budem to mať s niektorými jazykmi jednoduchšie, lebo viem slovensky?

Určite áno. Úplne prvá naša obrovská výhoda je vo výslovnosti. Slovenčina je veľmi bohatá na rozličné zvuky. Tým, že máme hlásky ako dž, š, ch, vieme lepšie napodobniť zvuky iných jazykov. To majú ťažšie napríklad Poliaci, ktorí nevedia vysloviť „ch“.

Veľkú výhodu nám dáva aj naša gramatika. Vieme skôr pochopiť skloňovanie v iných jazykoch, lebo sami skloňujeme. Ak sa anglicky hovoriaci človek učí jazyk, ktorý má skloňovanie, je to pre neho náročné. Nechápe prečo má niekde meniť príponu, lebo oni majú v každom páde slovo rovnaké: on the table, under the table, from the table a tak ďalej.

Koľko jazykov musíme vedieť, aby sme sa mohli nazvať polyglotom?