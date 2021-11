Keď nepoznáš zdroj svojej rozkoše, nevieš nič. Režisérka osvetlila ženskú sexualitu

Ženy sa hanbia za svoju sexualitu, ukazuje dokument.

9. nov 2021 o 12:25 Michaela Žureková

Umnia Khan sa pred rokmi vydala za fundamentálneho moslima. Myslela si, že je to zrejme jej osud a potešila aj svoju rodinu. Hoci už za sebou mala zopár sexuálnych skúsenosti, novopečenému manželovi klamala, že je stále panna. Pred svadbou sa dokonca nikdy nepobozkali.

“Bola to totálna katastrofa,” opisuje. Počas svadobnej noci predstierala, že nevie, čo treba robiť, a manželovu poznámku o skontrolovaní krvi na plachte po sexe obišla rozpačitým mlčaním. Také hlúposti!

“Náš sexuálny život bol aj potom príšerný. Stále argumentoval, že muži a ženy sú takí rozdielni, pretože mužské genitálie sú vonku a ženské sú vnútri. Muži sa teda ľahko vzrušia a musia často uspokojovať svoju túžbu. A ja ako žena mám šťastie, že nemusím cítiť nič,” približuje Umnia v dokumentárnom filme Dilema túžby (2020).

Až po rozvode si uvedomila, že jej mama, stará mama a všetky ďalšie ženy z rodiny, ktoré stavala na piedestál, možno nemajú v tom, čo ju učili, pravdu a zrejme tiež trpia. Pre nevedomosť a pocity hanby ohľadom vlastnej sexuality, ktoré sa premieňajú na začarovaný kruh, a odovzdávajú sa ďalej z generácie na generáciu.

“Myslím si, že ženy nepovzbudzujeme k tomu, aby hovorili o svojich sexuálnych túžbach,” vraví americká režisérka Maria Finitzo, ktorú denník SME oslovil počas uvedenie jej filmu na festivale Jeden svet.

Súčasne zdôrazňuje, že skúsenosť, akú zažila Umnia, sa netýka len islamu – je typická pre všetky náboženstvá.

Spoločnosť nás priamo či nepriamo učí, že ženy nemajú na sexuálne potešenie nárok a sú len nádoby pre mužskú rozkoš.

“Sexuálna sila žien je zastrašujúca. A z nejakého dôvodu si stále myslíme, že je dobrý nápad zahanbovať polovicu populácie sveta za to, že vyjadria najintímnejšiu formu svojej ľudskosti,” tvrdí dokumentaristka.

Ženy žijú v klamstve

Finitzovú inšpirovala prelomová esej americkej spisovateľky a aktivistky Audre Lordeovej s názvom Využitie erotiky (The Uses of the Erotic).

“Vo svojej eseji píše, že erotika je sila, ktorá je v nás všetkých. Mužský svet však pred ňou ženy po celý život varuje, a tak to vo výsledku potláča erotiku ako zdroj moci a informácií v našich životoch. A toto je ústrednou myšlienkou filmu Dilema túžby. Moc môžeme niekomu veľmi ľahko vziať, keď pravdu nahradíme lžou,” hovorí režisérka pre SME.

Vo filme zobrazuje viacero žien, ktoré odhaľujú svoje intímne svety. Jedna vraví, že ani ako 24-ročná nezažila orgazmus, druhá hovorí o zošnurovanom sexuálnom živote v konzervatívnom manželstve, tretia skúma hranice svojej sexuálnosti, ďalšia zaplavuje svet umením, ktorého ústrednou témou je ženský orgán rozkoše.

Finitzo chce veriť, že jej film je prvým dielom, ktoré priamo spája ženský boj o osobnú a politickú moc s potláčaním ich ľudského práva na sexualitu. A ak hovorí o lži, má na mysli najmä chýbajúce informácie o klitorise.