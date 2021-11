Svoje psy aj mačky kŕmia vegánsky. Musia sa obhajovať, hoci veda nie je proti

Vegánstvo pre domácich miláčikov ľudí rozdeľuje.

5. nov 2021 o 17:41 Michaela Žureková

Najprv si naštudoval všetko, čo sa dalo, o rastlinnom krmive pre zvieratá. Aké sú pre aj proti, výhody aj riziká.

Vie, z čoho čerpajú živiny mačky a psy, aj z čoho sa vyrába bežné krmivo pre ne. Dobre pozná podmienky, v akých žijú hospodárske zvieratá, ktoré nakoniec končia ako súčasť granúl či konzerv, a ovláda aj zloženie bežného krmiva, z ktorého v skutočnosti len zlomok percent tvorí mäso.

Marcus Ivaška by tiež vedel porozprávať o ekologickej záťaži a uhlíkovej stope a plytvaním zdrojmi pri chove zvierat na mäso. On sám je vegán a i jeho dvaja kocúri sú dnes prevažne na bezmäsitej strave.

“Mojou motiváciou je, že existuje možnosť nespôsobovať viac zbytočného utrpenia a nezanechávať nadmernú uhlíkovú stopu. Tou možnosťou je kompletné krmivo, presnejšie granule, ktoré sú stopercentne rastlinného pôvodu, vyvinuli ich vedci špeciálne pre mačky tak, aby mali všetko, čo potrebujú a aby mohli prosperovať,” vysvetľuje.

Na zdraví svojich domácich miláčikov mu záleží, majú pravidelnú veterinárnu starostlivosť a sú zdraví.

“Naštudoval som si o tejto problematike informácie z rôznych zdrojov. Na našom trhu nie sú dostupné kompletne rastlinné granule pre mačiatka do jedného roka, a preto sme ich dovtedy kŕmili aj kapsičkami z mäsa. V dospelosti im dávame už len kompletne vegánske granule pre mačky a okrem toho im kupujeme rôzne maškrty s obsahom mäsa, ktoré dostávajú raz denne,” približuje.

Marcus Ivaška so svojimi kocúrmi. (zdroj: archív M.I.)

Ľudí, ktorí sa pre rôzne dôvody rozhodli kŕmiť svojich domácich miláčikov bez mäsa, je medzi vegetariánmi a vegánmi pomerne dosť. Najmä vo svete, predovšetkým v Austrálii, Veľkej Británii či USA ide v posledných rokoch o rastúci trend.

Tí a tie, ktorých oslovil denník SME, majú jednu spoločnú črtu.

Žiaden z nich by nešiel do extrému a ak by to bolo potrebné, neprekážalo by im siahnuť aj po mäsovej strave pre zvieratá. Zároveň platí, že sa k problematike stavajú zodpovedne - ešte predtým, než sa do nej pustili, si naštudovali dostupné informácie a ich psy či mačky sú pod pravidelným veterinárnym dohľadom.

Napriek tomu sa často stretávajú s odsudzovaním aj vo vlastnej vegánskej komunite, nehovoriac o ľuďoch mimo nej. V komunite vegánov, ale aj zverolekárov sa tiež vášnivo debatuje o tom, či je takéto stravovanie pre zvieratá bezpečné.

Vedecká obec už našťastie niektoré odpovede má.

Sú zdravé, čo je na tom zlé?

„Za vegánskym stravovaním mojich psov boli hlavne etické a ekologické dôvody. Keďže živočíšna výroba je nielen krutá k hospodárskym zvieratám, ale zároveň je náročná na spotrebu vody, pôdy, plodín, tak som sa po dlhom štúdiu zdravotnej časti tejto problematiky rozhodla pre tento krok,“ hovorí Marína Kaliská.

Má dvoch psov a istú dobu im dokonca varila tak, že do stravy pridávala výživové doplnky určené špeciálne pre psy na rastlinnej strave. Jej starší psík je na vegánskych granuliach už šesť rokov. „Pred rokom sme mu robili krvné testy, kde sa ukázalo, že je všetko v norme,“ dopĺňa.