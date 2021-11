Pôrodníčka: Poľskí lekári zrejme nemali na výber, len čakať, kým plod v tele matky zomrie

Petra Kovarovičová hovorí, ako v Poľsku interrupčný zákon zväzuje lekárom ruky.

3. nov 2021 o 18:57 Michaela Žureková

Mala tridsať rokov a bola v 22. týždni tehotenstva. Poľka Izabela sa dostala do nemocnice v obci Pština v Sliezsku po tom, ako jej predčasne odtiekla plodová voda. Plod mal diagnostikované aj vývojové chyby.

Lekári však nevykonali interrupciu a čakali, kým plod zomrie v tele matky. Poľské zákony totiž po vlaňajšej novele interrupciu ani v takomto prípade nedovoľujú. Žena do 24 hodín od hospitalizácie zomrela na septický šok.

Článok pokračuje pod video reklamou

Cez víkend sa tieto informácie dostali na verejnosť a v niekoľkých poľských mestách ľudia vyšli na tiché protesty. Aktivisti aj právnici upozorňujú najmä na problém s prísnymi interrupčnými zákonmi.

Ich sprísňovanie je pritom témou aj na Slovensku. Gynekologička a pôrodníčka PETRA KOVAROVIČOVÁ upozorňuje, že sa tak lekári môžu dostať do náročných situácií, a odpovedá aj na otázku, či v prípade z Poľska lekári naozaj nemali na výber.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lekári v Poľsku čakali na smrť plodu, zomrela aj matka Čítajte

Poľke Izabele odmietli vykonať interrupciu, hoci jej v 22. týždni odtiekla plodová voda, plod bol dehydrovaný a mal vrodené vývojové chyby. Ide v takej situácii o ohrozenie života ženy?

Samotný odtok plodovej vody a vývojové chyby nie sú ohrozením života ženy. Ak by sme mali takéto vstupné informácie, ako uvádzate, tak je bez ohľadu na legislatívu v poriadku, že sa čaká.

Lenže ak to hodnotíme retrospektívne, vieme aj to, že žena upadla do septického šoku a údajne mala takzvanú chorioamnionitídu. Ide o infekciu vnútri maternice, konkrétne v plodových obaloch. Ale ťažko sa to hodnotí, keď nemáme všetky presné informácie.

Tak teda všeobecne. Keď žene odtečie plodová voda vo veľmi skorom štádiu tehotenstva, čo presne vyvoláva u lekárov obavy a na čo si vtedy dávajú pozor?

Treba sa zamerať na príčinu odtoku plodovej vody. Najčastejšou v takomto včasnom tehotenstve je práve infekcia. Zisťuje sa to hneď po prijatí do nemocnice.

Zvyčajne sa paušálne nasadia antibiotiká a rozhoduje sa, či sa bude tehotenstvo zachraňovať. Odtok plodovej vody totiž nemusí automaticky znamenať koniec tehotenstva.

Veda ide dopredu a aj v takomto prípade sa dá zasiahnuť, hoci ak odtečie plodová voda a nastúpi už v takomto skorom štádiu tehotenstva aj pôrodná činnosť, šanca na záchranu plodu je naozaj veľmi nízka, takmer nulová. Veľmi dôležité je však aj to, čo si želá matka.

Žena v Poľsku zomrela na septický šok. O čo presne ide a ako k tomu dochádza?