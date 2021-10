Daroval obličku kolegovi: V nemocnici si mysleli, že som zo skrytej kamery

Zima sa s Vaňkom poznal len pracovne.

25. okt 2021 o 9:50 Soňa Jánošová

Pred tromi rokmi sa herec KAREL ZIMA rozhodol darovať obličku producentovi Karlovi Vaňkovi, ktorého dovtedy poznal iba letmo, predovšetkým z pracovných akcií. Napriek tomu, že nešlo o príbuzného alebo blízkeho priateľa, jeho rozhodnutie bolo spontánne.

"Vracal som sa na pľac a odrazu mi to celé došlo. Dodnes by som vedel v tej hale nájsť konkrétny štvorcový meter, na ktorom mi docvaklo. Ak on má obe obličky v háji, prečo by som mu ja nemohol jednu ponúknuť. Tak som mu napísal."

Že svoje rozhodnutie myslí naozaj, mu spočiatku neverili lekári ani samotný príjemca. Na darcovstvo priamo inšpiroval aj ďalších ľudí.

Panuje zhoda, že pomáhať si navzájom je dôležité, no väčšina ľudí nikdy nebola darovať ani len krv. Ako sa stane, že sa niekto rozhodne cudziemu človeku darovať obličku.

V mojom prípade to naozaj trvalo len pár sekúnd. Bolo to spontánne a pritom veľmi jasné rozhodnutie. Veľa ľudí sa ma pýtalo a pýta, či to bolo ťažké rozhodovanie, a ja stále odpovedám, že to bolo jednoduchšie ako vstávať o piatej ráno.

Prirovnal by som to k situácii, ako keď idete autom a vidíte haváriu. Skrátka zastanete a snažíte sa ľuďom pomôcť. Vtedy nepremýšľate, či je človek v havarovanom aute starý, mladý, černoch, či je váš príbuzný, či ho máte, alebo nemáte rád. Skrátka zastanete a pomôžete.

To, že som daroval obličku človeku, ktorého som síce veľmi nepoznal, ale bol mladý a mal pred sebou roky života, navyše podliehalo jednoduchej matematike. Ja som mal dve zdravé obličky a on ani jednu.

Obličku môže človek darovať iba raz v živote. Máte rodinu, deti. Nepremýšľali ste nad tým, že vo vzťahu k vašej rodine je to riskantné?

To som samozrejme zvažoval. Bola to vlastne jediná vec, ktorú som si potreboval vydiskutovať s lekármi.

Na prvej schôdzke s lekármi som položil otázku: Čo moje deti? Ak by mi povedali, že mám nad sebou uvažovať ako nad darcom obličiek pre moje deti, tak by som do toho nešiel.

Pani doktorka mi však povedala, že ak moji rodičia a starí rodičia a matky mojich detí nemali žiadne ochorenie ľadvín, tak to riešiť nemusím, pretože tieto ochorenia sú dedičné.

Našťastie, všetci v rodine sme zdraví, takže toto riziko tu nie je. To, že sa niekomu môže stať nejaká nehoda alebo úraz, riešiť nemôžete, pretože by ste v živote neurobili vôbec nič.

Ako dobre ste sa poznali s Karlom Vaňkom, ktorému ste obličku darovali?