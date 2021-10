Nechcela, aby jej dieťa čelilo rakovine: Je ťažké vysvetľovať okoliu, že matkou nebudem

Príbeh Dominiky Nevrlovej.

15. okt 2021 o 14:17 Michaela Žureková

DOMINIKA NEVRLOVÁ

"Nechcela som podstupovať možnosť, že naše dieťa bude už v mladom veku stáť zoči-voči smrti a rátať šancu na prežitie na percentá. Je náročné to vysvetľovať ľuďom, sklamať ich a nesplniť očakávania, ktoré odo mňa majú."

December 2017 si budem pamätať zrejme navždy. Mala som 32 rokov a pri sprchovaní som na prsníku zacítila malú, veľmi tvrdú guľôčku, ktorá tam nemala byť. Priznávam, dovtedy som si nikdy samovyšetrenia nerobila a zanedbávala som aj preventívky. Žila som úplne inak, ako žijem dnes.

V tej chvíli som ešte netušila, že som nositeľkou BRCA génu. To je ten, pre ktorý si aj herečka Angelina Jolie kedysi nechala preventívne odstrániť prsia, vaječníky a vajíčkovody, a pri ktorom je vysoká šanca na rozvinutie rakoviny týchto orgánov.

Dominika Nevrlová (35) Keď mala 32 rokov, diagnostikovali jej rakovinu prsníka. Zároveň zistila, že je nositeľkou tzv. BRCA génu, ktorého mutácia zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka a vaječníkov a je dedičný. Po absolvovaní operácie, chemoterapie a po odstránení prsníkov a vaječníkov sa rozhodla preventívne nemať deti. V súčasnosti je v remisii. Žije v Bratislave.

Ten príbeh je podobný môjmu. Po pár dňoch po nájdení hrčky mi diagnostikovali rakovinu prsníka. Konať bolo treba rýchlo, už o dva týždne mi chirurg naplánoval operáciu a naznačil mi, že po nej bude pravdepodobne nasledovať chemoterapia.

Keď som v to poobedie odchádzala od lekára a čakáreň bola celkom prázdna, zrazu som pocítila, že som v tom jediná na svete. Musela som sa nečakane konfrontovať so strachom zo smrti.

Dnes už našťastie viem to, čo som v skutočnosti potrebovala vedieť hneď – že sa to deje oveľa častejšie, ako som si myslela. Mnohé ženy, ktoré to zažili, žijú ďalej dlhé roky.

No bol január 2018 a ja som bola presvedčená, že sa nedožijem leta.

Materstvo alebo zákrok? Vyberte si

V tom čase som mala už niekoľko rokov stáleho partnera, s ktorým sme dodnes. Nikdy nedal najavo, že by pochyboval o mojom vyliečení. Bol pre mňa silnou oporou, žartoval, volal ma von medzi ľudí, na výlety, venčiť psa.

Choroba nás ako pár v podstate posilnila. Napriek vedľajším účinkom liečby, ktorá ma čakala nasledujúce mesiace, sme ako partneri fungovali plnohodnotne v každej oblasti.