Len päť priateľov pustíme do našich najintímnejších sfér. Ako po pandémii oživiť vzťahy?

Čas s priateľmi už nie je taký nenútený.

28. sep 2021 o 17:58 Washington Post, Allie Volpe

Text pôvodne vyšiel v denníku Washington Post.

Keď trávite čas s dobrým priateľom, je to bezstarostný a povznášajúci pocit. Debata sa nezastaví ani na chvíľku, hodiny ubiehajú mihnutím oka a rozlúčka sa vždy nesie v znamení eufórie a hormónov dobrej nálady, na ktorých majú zásluhu početné výbuchy smiechu.

Akokoľvek dobre to znie, kým sa dostanete do fázy podobného bezstarostného priateľstva, vyžaduje si to značné množstvo času.

Výskum, publikovaný v časopise Journal of Social and Personal Relationships, ukazuje, že na to, aby ste nejakú osobu mohli považovať za blízkeho priateľa, treba viac ako 200 hodín spoločného času. Vzájomné prepojenie prehlbujú práve hodiny strávené pri jedle a zmysluplných rozhovoroch.

Pandémia koronavírusu však takéto priateľstvá narušila veľkými trhlinami. Sociálne dištancovanie, nekončiaca potreba venovať sa deťom a rôzna miera osobného rizika nákazy prakticky znemožnila nazbierať potrebné hodiny na rozvoj priateľských vzťahov.

Ale keďže na jar sa veľké skupiny priateľov dali zaočkovať a ľudia sa opäť začali stretávať so svojimi spriaznenými dušami, mnohí si zrazu uvedomili, že trávenie času s priateľmi už nie je také nenútené, ako bývalo kedysi. Vo vzájomnej sociálnej interakcii si pripadali nešikovní a často úplne vyčerpaní, keď sa vrátili domov.

Ak sa znovu vynárate z mora času, v ktorom ste možno stratili kontakt s priateľmi, no túžite sa s nimi znovu spojiť, je dôležité myslieť strategicky. Najmä ak si chcete zachovať úroveň bezstarostnosti, akú mal váš vzťah aj predtým. Odborníci na vzťahy radia, ako priateľské väzby znovu obnoviť:

Zmeňte uhol pohľadu

Hoci sú priateľstvá vskutku namáhavé na udržiavanie (treba stále ostávať v spojení a dohadovať sa na stretnutiach), nemusia byť pre to ani vyčerpávajúce, ani sa ich nemusíte hroziť. Namiesto toho, aby ste sa dopredu obávali prvého opätovného stretnutia, zamyslite sa nad tým, ako vyzeral váš spoločne strávený čas pred pandémiou.

Bolo to únavné? Pravdepodobne nie.