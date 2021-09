V hlavnej úlohe účinkuje tvaroh. Vyskúšajte recepty na tradičné koláče

Koláče, ktorými určite zabodujete.

17. sep 2021 o 13:56 Jana Donovalová

Článok pokračuje pod video reklamou

Pestrú zbierku receptov, v ktorých hrá dôležitú úlohu tvaroh začíname klasikou, ktorá je súčasťou mnohých stolov v slovenských domácnostiach. Jednoduchý a rýchly zákusok ponúka aj dotyk obľúbeného kakaa. Pozrite si recept na strúhaný tvarohový zákusok

Aké vlastnosti by mal spĺňať obľúbený koláč? Mal by byť sladký, osviežujúci, jednoduchý na prípravu a zároveň by mal pekne vyzerať. Trojfarebný tvarohový koláč spĺňa všetky atribúty. Pozrite si recept na trojfarebný tvarohový koláč

Jeden z reprezentantov absolútnej domácej klasiky. Čo zostane, pokojne nabalíte deťom či vnúčatám do školy ako desiatu. Pozrite si recept na tvarohové šatôčky

Sú koláče, po ktorých sa doma vždy len tak zapráši. Mrežovník je jedným z nich. Jeden kúsok nikdy nestačí. Pozrite si recept na tvarohový mrežovník

Ďalšia klasika z domáceho receptára, pri ktorej je základom kváskové cesto. Dopĺňa ho šťavnatý tvaroh s hrozienkami. Ideálny dezert k popoludňajšej káve. Pozrite si recept na fantastický tvarohový závin

Jedna z ďalších variácií receptu na mrežovník. Prečo sa volá maďarský, to sa nedozvieme, ale je veľmi osviežujúci. Určite odporúčame vyskúšať. Pozrite si recept na maďarský tvarohový koláč

Toto je jeden z koláčov, o ktorý by ste nemali vaše chuťové bunky ukrátiť. Tvaroh, džem a krehké cesto sú zárukou, že vám na plechu nezostane ani jeden nedojedený kúsok. Odporúčame použiť kyselkavejší džem, aby krásne kontrastoval so sladkým tvarohom. Pozrite si recept na linecký tvarohový koláč

Pudingovo-tvarohové slimáky (zdroj: Naničmama.sk | melisa)

Koláče z kysnutého cesta zbožňuje každý. Existuje milión verzií a ak ste ešte nevyskúšali túto, tak to určite napravte. Pochutnajú si deti aj dospelí. A skvelé sú aj na druhý deň. Pozrite si recept na pudingovo-tvarohové slimáky

Ak niekto nad žemľovkou ohŕňa nosom, tak ešte nejedol dobrú žemľovku. Ideálny recept na upotrebenie domácich zásob. Existuje nespočetné množstvo kombinácií, ale tvaroh a slivky patria k najlákavejším. Veď vyskúšajte. Pozrite si recept na žemľovku so slivkami a tvarohom

Nesmierne vláčny a hebký koláč. Ani sa nenazdáte a budete si do úst klásť tretí kúsok. Vynikajúci, jednoduchý a rýchly recept. A jabĺk je všade habadej. Pozrite si recept na jablkový koláč so snehom

Klasický mrežovník vylepšený o ďalšie prísady. Zaujímavé je najmä pridanie marhuľového džemu do jednotlivých medzierok medzi mriežkami. Pozrite si recept na tvarožník podľa Irenky

Ak vám pri príprave lineckého cesta nejaký kúsok zostane, pokojne ho použite na ďalší recept. Aj v tomto sa skvele páruje chuť tvarohu a sliviek. Posýpka navrchu nesmie chýbať. Pozrite si recept na linecký tvarohový koláčik so slivkami

Ak sme pri klasických receptoch, ten na plnené rožteky vo vašej zbierke nesmie chýbať. A ani na stole. Jednoduchý, rýchly a veľmi variabilný recept, ktorého výsledok ulahodí každému. Či už na sladké raňajky alebo večernú pochúťku ku knihe či seriálu. Pozrite si recept na plnené rožteky

Už sme boli pre recept v Maďarsku, teraz sa inšpirujeme priateľmi z Moravy. Vyskúšajte si jednu z mnohých variácií na moravské koláče či valašské frgále. Pozrite si recept na rýchly koláč s tvarohom a slivkovým lekvárom

Súvisiaci článok