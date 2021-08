Čo je údržbový sex a v čom môže byť problematický

Akú rolu zohráva vo vzťahoch údržbový sex?

18. aug 2021 o 17:08 Monika Moravčíková

Článok pokračuje pod video reklamou

Sex je účinný spôsob ako posilniť partnerské puto a podporiť úspech a šťastie vo vzťahu. To je každému dobre známe. Ale pravda je aj to, že udržiavanie sexuálnej intimity a vášne býva v romantických vzťahoch často náročným úsilím.

Americká modelka Caprice Bourret v nedávnom rozhovore pre magazín OK! radila vydatým ženám, ako by mohli svoje vzťahy posilniť. Podľa nej sa to dá najmä tak, že sexu nikdy nemôžu povedať nie. Dôležité je totiž udržať muža spokojného.

Súvisiaci článok Medzi nami: Aj ženy masturbujú. Pre hanbu však o tom nehovoria Čítajte

"Nemôžete povedať, že ste unavené alebo že vás bolí hlava. Buďte tímový hráč, je to len desať minút vášho života," odkázala ženám.

Komentáre modelky však kritizovala početná verejnosť aj odborníci.

Behaviorálna vedkyňa Pragya Agarwal v článku pre The Independent argumentovala tým, že žiadna žena by nikdy nemala mať "údržbový sex" so svojím manželom.

Čo je teda údržbový sex (z angl. maintenance sex) a v čom môže byť jeho myšlienka problematická?

Rozvíjať treba aj iné dimenzie vzťahu

Samotná idea takéhoto sexu je podľa Agarwalovej založená na heteronormatívnej myšlienke vzťahov, kde mužskú sexualitu symbolizuje vyššia sexuálna túžba než tú ženskú. Internet je plný rád ako zlepšiť vzťahy.

"Takéto rady sú zamerané vždy na ženy, ale nikdy nie na mužov. To posilňuje myšlienku, že sexualita alebo túžba žien nie sú nikdy porovnateľné s mužskými túžbami," hovorí pre Independent.

Termín "údržbový sex" je niečo, o čom možno veľa ľudí nepočulo, no týka sa množstva párov - a ani si to pritom nemusia uvedomovať. Je to sex, na ktorý sa jeden z partnerov raz za čas "obetuje" - aj napriek tomu, že práve nemá chuť alebo náladu.

Vzťahová terapeutka Mária Kubišová pre SME hovorí, že sa s touto témou stretáva u párov často.