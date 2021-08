Medzi nami: Aj ženy masturbujú. Pre hanbu však o tom nehovoria

Zabúda sa na to, čo je hlavným zdrojom ženskej rozkoše.

10. aug 2021 o 8:18 Michaela Žureková, Jana Maťková, Adam Blaško

Prieskum za prieskumom už dlhé roky prichádzajú so zisteniami, že muži masturbujú viac a častejšie ako ženy. Tieto informácie a dáta môžu naznačovať, že muži majú väčší sexuálny drive a potreby, ktoré ženy nemajú.

Ukazuje sa však, že problém je zrejme inde - konkrétne v tom, že sa k nim ženy menej hlásia a nerady o nich hovoria, pretože je ženská sexualita stále viac obklopená stigmou a hanbou.

"Myslím si, že masturbácia žien je stále pod rúškom hanby, pretože ak sa žena navonok prejavuje eroticky alebo rozpráva o masturbácii, hodnotia ju ako nemravnú a vznikajú tam negatívne konotácie. No to neznamená, že ženy menej masturbujú," hovorí hostka podcastu Medzi nami, Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a lektorka sexuálnej výchovy.

Michaela Žureková s ňou v epizóde rozobrala aj otázky ako:

Čo spôsobuje, že majú ženy menej času na erotiku

Prečo sa zabúda na to, že klitoris je hlavným zdrojom sexuálnej rozkoše

Ako k masturbácii pristupovať zdravým spôsobom

Prečo je v poriadku aj nemasturbovať

Čo sú faktory brzdy a plynu v sexualite

Čo robiť, keď zistíme, že masturbuje naše dieťa

"Ženská sexualita je viac kontextuálna a závisí od toho, v akom prostredí momentálne žena je. Ak má na zozname nekonečné úlohy čo sa týka práce, rodiny a domácnosti, vysoko pravdepodobne je pre ňu náročnejšie dostať sa do telesnej pohody a zažiť sólo sex," vysvetľuje v podcaste Bendíková.

Dodáva, že sexualitu by sme nemali potláčať, pretože sme sexuálne bytosti. "Potrebujeme to na sebe akceptovať. Keď sa okolo sexuality budujú pocity hanby, strachu, nechute, môže to mať dopad na samotnú spokojnosť v sexuálnom živote."

A prečo podľa nej existuje takzvaný "orgasm gap", teda priepasť v dosahovaní orgazmu u mužov a žien?

"Klitoris je hlavným zdrojom sexuálnej rozkoše nielen počas masturbácie, ale aj počas sexu. A počas penetrácie sa stimuluje len určitá časť klitorisu. Ženy teda nedosahujú orgazmus tak často ako muži kvôli tomu, že sexuálny život nie je prispôsobený anatómii klitorisu," tvrdí.

