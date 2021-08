Psychologička: Istota v živote je len ilúzia, treba to prijať

Katarína Nagy Pázmány rozpráva o tom, ako žiť v neistom svete.

4. aug 2021 o 16:00 Michaela Žureková

Ako sa vyrovnať s tým, že svet je nepredvídateľný, premenlivý a to, čo bolo jasne nalinajkované, sa veľmi ľahko vymkne spod kontroly? Prečo v živote potrebujeme istotu a čo nám ju môže poskytnúť?

Tieto otázky sú v čase pandémie a v očakávaní ďalších kríz o čosi naliehavejšie, než kedysi. Istota a stabilita sú ľudské potreby, ľudia by sa však mali naučiť žiť aj s ich opakom.

"Neistota tu vždy bude. Treba sa pripraviť individuálne aj spoločensky, lebo problémy, ktorým budeme čeliť, či už je to klimatická kríza alebo ďalšie pandémie, presahujú jednotlivca," vysvetľuje v rozhovore psychologička KATARÍNA NAGY PÁZMÁNY.

Je pocit istoty iba ilúzia?

Katarína Nagy Pázmány (31) Je psychologička a psychoterapeutka. Pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a v psychoterapeutickom centre Vejtusan.

Vo svojej praxi používa existenciálnu analýzu a logoterapiu. Existenciálna analýza je osobnou psychoterapiou s cieľom pomôcť človeku k slobodnému prežívaniu, autentickému zaujímaniu postojov a k zodpovednému zaobchádzaniu so sebou a so svetom.

Je tiež iniciátorka a spoluorganizátorka protestov Za slušné Slovensko.

Je, lebo život je neistý. Myslím si, že je to klam, v ktorom sme možno vyrástli viacerí, že my sme tí, ktorí sú prvotní tvorcovia nášho života.

No nedívame sa na to z inej perspektívy, a to je tá, že práve život má prvé slovo a ponúka nám rôzne situácie. Prídu choroby, smrť, napokon i narodenie, nevyberáme si to.

Je na človeku, ako sa k tomu postaví. Pre mnohých ľudí, ktorí si prechádzajú traumou, stratou, ale aj pre svet, ktorý je v pandémii, môže byť toto uvedomenie úľavné - život má prvé slovo, naša sloboda spočíva v odpovedi naň.

Prečo teda ľudia tak veľmi bazírujú na potrebe istoty v živote?

V existenciálnej analýze, čo je psychoterapeutický smer, v ktorom pracujem, sa pozeráme na podmienky a predpoklady existencie.

A úplne prvou podmienkou je práve stabilita, dôvera, pocit pôdy pod nohami, pocit opory. Ak táto podmienka nie je naplnená, je to sprevádzané strachom, úzkosťami. Pocit istoty je teda silná potreba, od ktorej sa potrebujeme odraziť.

Akým veľkým narušením istôt bol nečakaný vpád pandémie?

Myslím si, že to bola pre všetkých existenčná skúsenosť. Istoty, ktoré ľudia mali, sa od základov narušili. Vnímali, že svet, v ktorom žili, sa zmenil, a potrebovali sa s tým nejako zmieriť.

Už nejaký čas sa aj preto vo svete ukazuje u ľudí zvýšená miera úzkostí či strachov. Aj to sú témy, ktoré sa zásahom pandémie otvorili.

Pandémia bola udalosť, ktorú nik neočakával. Dnes však už s istotou vieme povedať, že nás čakajú ďalšie krízy, napríklad klimatická. Pravdepodobné je, že prídu aj iné pandémie. Dá sa na takéto veci, o ktorých vieme, že nastanú, pripraviť?

Nielen v tejto situácii, ale všeobecne v tom, aby sme dokázali prijať neistý život, nám dokážu niektoré kroky pomôcť a máme nad nimi relatívnu kontrolu. Konkrétne - posilňovať svoj priestor, preskúmať naše zdroje podržania a zážitok ochrany.

Čo v tomto prípade znamená posilňovať priestor?