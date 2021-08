Nezáväzný sex je pohodlný, čo však robí s emóciami ľudí, je otázne

Sú väčšou výzvou vzťahy bez sexu alebo sex bez vzťahov?

3. aug 2021 o 9:31 Soňa Jánošová, Nikola Bajánová

https://anchor.fm/medzi-nami/embed/episodes/Nezvzn-sex-je-pohodln--o-vak-rob-s-emciami-ud-je-otzne-e15blm7

Článok pokračuje pod video reklamou

Kým v minulosti bol sex tolerovaný len v dlhodobých vzťahoch a normalizovaný výhradne v manželstve, dnes je situácia veľmi odlišná. Vzťahy na jednu noc a nezáväzné sexuálne styky sú bežnou súčasťou života mnohých ľudí.

„Nezáväzný sex je pohodlný,“ vraví v podcaste o vzťahoch bez sexu a sexu bez vzťahov docent Gabriel Bianchi z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Bianchi je okrem iného aj členom Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo a počas svojej vedeckej kariéry sa venoval výskumu sexuálneho zdravia a výchovy aj presahu sexuality a intimity do občianskeho priestoru.

„Normatívnosť usporiadaného života stratila silu. Už neplatí, že človek sa musí v dvadsiatke oženiť, viesť takzvaný normálny život a popritom si zariadiť svoje sexuálne fantázie. Je teda oveľa viac ľudí, ktorých sexuálny život pozostáva zo stretnutí na jednu noc alebo z priateľov s výhodami. Môže sa to javiť ako praktické riešenie. Čo to však robí s ľuďmi emočne, je veľmi otázne a každý by si na túto otázku mal odpovedať sám.“

V podcaste sa budeme rozprávať aj o tom, ako sa žije vo vzťahoch, v ktorých už alebo ešte chýba sex.

„Expresívne sa dá povedať, že ľudské vzťahy vyhnívajú, kazia sa, strácajú spoločné hodnoty a záujmy. Sex je často to posledné, čo podlieha skaze. Dvaja ľudia už môžu mať rozdelené účty a žiť separátne životy, no ešte spolu občas majú sex. Ak ho prestanú mať, potom sa vzťah definitívne rozpadne,“ vraví odborník.

V rozhovore sa venujeme aj tomu, či je lepší sex v partnerskom vzťahu alebo počas dobrodružstva na jednu noc.

„Pokiaľ niekto nezažil veľmi dobrý sex vo vzťahu, môže mať pocit, že nezáväzný sex bez vzťahu je to pravé orechové,“ hovorí Gabriel Bianchi, no zároveň dodáva, že otázky sexuality vo vzťahoch a mimo nich sú oveľa komplikovanejšie.

„Vytvorenie vzťahu s iným človekom a synergia dvoch ľudí, ktorí majú spoločné ciele, je niečo, čomu sa nič nevyrovná.“

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.