Expertka na kvóty: Bez žien sa rozhoduje nespravodlivo o širokej palete vecí

Pavla Špondrová hovorí, že politika s väčšou účasťou žien kvalitu nestratí.

30. júl 2021 o 18:05 Michaela Žureková

Rodové kvóty v politike sú kontroverzná téma. Hoci desiatky štúdií potvrdzujú, že sú efektívne, prospešné a dokážu de facto odstraňovať nerovnosti medzi mužmi a ženami, existuje množstvo ich odporcov a odporkýň.

Tvrdia, že umelo dosadzovať ľudí podľa toho, akého sú pohlavia, je nespravodlivé, prípadne, že ženy do politiky prosto ísť nechcú.

Česká právnička a expertka na rodové kvóty PAVLA ŠPONDROVÁ má v takých prípadoch poruke množstvo protiargumentov. Aký je ten najzásadnejší?

"Slovo kvóty evokuje, že nejaká rovina tohto nastavenia je neférová. Ale ony, naopak, to prostredie narovnávajú. Dávajú priestor na to, aby sa kvalitné ženy uplatnili. Spoločnosť je totiž nastavená v prospech mužov a aby ženy do tohto priestoru vstúpili, musia prekonať omnoho viac bariér," vysvetľuje v rozhovore.

To presne nevieme. Keď sa pozrieme na škandinávske krajiny, kde prvé rodové kvóty zaviedli politické strany už v 70. a 80. rokoch, tak sa začal podiel žien v politike postupne zvyšovať.

Prejavovalo sa to ako v politických stranách, tak aj v parlamentoch a vo vládach. Vyrovnané zastúpenie mužov a žien však v žiadnej z krajín nebolo dlhší čas. Zároveň platí, že politika sa nezmení zo dňa na deň.

Čím si to vysvetľujete?

Politika ako taká je maskulínna, patriarchálna, nasleduje priority, ktoré celú históriu formulovali muži, pretože existovali výhradne kvóty pre mužov. Na začiatku 20. storočia ženy nemali ani pasívne, ani aktívne volebné právo.

Aj keď v politike v niektorých krajinách už tvoria 30 až 40 percent, meniť klímu a priority je dlhodobá vec. Samozrejme je rad argumentov v prospech opatrení, ktoré by zabezpečili vyrovnaný počet žien a mužov, a nemusí to byť len skvalitnenie politiky.

Platí, že ženy do politiky prinášajú aj témy, ktoré muži nie?