Skutočné veľké lásky sú založené na niečom inom ako na tom, či má človek veľkosť XS

27. júl 2021 o 9:01 Michaela Žureková, Kristína Janščová

"Keď sa postavím na javisko a medzi ostatnými tanečnicami vytŕčam, je to vlastne dobre. Práve inakosť je niečo, vďaka čomu som zapamätateľná, len si to treba uvedomiť a začať si to užívať," hovorí v novej epizóde podcastu Medzi nami Veronika Zelinka Macková, burlesque tanečnica a iniciátorka projektu Body Positive Slovakia.

Témou bola práve otázka sebavedomia, prístupu k vlastnému telu a ich vplyvu na naše životy. Moderátorka Michaela Žureková sa hostky pýtala, ako dospieť k sebaláske, ale tiež ako komplexy a negatívny vzťah k vlastnému telu narúšajú naše vzťahy a sexualitu.

Čo si v podcaste okrem iného môžete vypočuť?

Hanba a zraňujúce slová

"Často si komplexy robíme samy, lebo to máme v hlave - chceli by sme v sexe vyskúšať to alebo ono, ale keď ide do tuhého, cukneme len preto, že sa hanbíme, že nemáme vyformované bruško. Alebo práve naopak - chlap chce krivky a my ich nemáme. Zablokuje nás to a neužívame si sexualitu ani partnerský život," hovorí Zelinka Macková.

Upozorňuje tiež na to, ako slová môžu raniť.

"Je neuveriteľné, ako vás jedna jediná poznámka dokáže dostať mentálne dole. A potom buďme v sexe krásne, šťastné! Keď na vás príde chtíč, je jedno, či ste taká alebo onaká, či máte dokonale oholené nohy, alebo či máte na sebe to, alebo ono, či je deň, noc. Chceme si to všetky užiť, ale vďaka poznámkam si to veľa žien užívať prestáva," tvrdí.

Komu sa chceme zapáčiť?

Burlesque tanečnica tiež hovorí, že získať sebalásku a udržať si ju je veľmi náročné.

"Ale prečo stále brať ohľad na niekoho iného, prečo sa mám chcieť zapáčiť niekomu inému, vyhovieť požiadavkám niekoho iného a tým pádom zabúdam na seba? Je to protipól k sebaláske. Ozajstné veľké vzťahy a lásky, ktoré existujú, sú založené na dôležitejších veciach, ako to, či som M, L, S alebo XS."

Čo znamená mať pozitívny vzťah k telu

V epizóde si tiež vypočujete, že je dôležité poznať aj svoje nedostatky.

"Body positive znamená brať si to krásne zo svojho tela, nehaniť sa za to, čo nevieme zmeniť, ale makať na všetkom, čo zmeniť vieme a chceme. A nik iný nemá právo hovoriť do nášho života. Anorexia, bulímia či nadmerná obezita do body positivity nepatria. Ak to spadá do takého stavu, že to ovplyvňuje náš zdravotný stav, to už nie je pozitívne správanie sa k nášmu telu," tvrdí Zelinka Macková.

A že sa z témy body positivity robí najmä "cool téma" na sociálnych sieťach, ktorá vytvára falošný body positivity pocit? "Je to smutné, lebo to treba najprv žiť," radí v podcaste.

