Plavčíčka: Niektoré mamičky si robia selfíčka a nevšimnú si, že ich dieťa má hlavičku pod vodou

Mária Davidová volá po väčšom rešpekte.

8. júl 2021 o 15:49 Viktor Kiššimon

Synonymom leta je voda. A voda to je kúpanie. Obľúbená kratochvíľa detí, mladších aj starších. Na kúpaliskách sa spoznávajú prvé lásky, leňoší, športuje, ale aj zachraňujú životy. Preto sú tam plavčíci. A čoraz častejšie aj plavčíčky. „Som vodný živel a chcem ľuďom pomáhať,“ hovorí jedna z nich, MÁRIA DAVIDOVÁ, ktorá ťahá piatu sezónu na bratislavskom Delfíne.

Pamätáte sa na kultový seriál Baywatch?

Samozrejme, že si ho pamätám, mala som ho rada.

Prečo? Čo sa vám v ňom páčilo najviac?

Voda, slnko, pláž, príbehy, zachraňovanie ľudí a podobne. Ja som narodená v znamení raka a voda je môj živel.

Navyše, odmalička ma to ťahalo k práci, v ktorej by som pomáhala či zachraňovala iných ľudí, ale keďže mamina bola zdravotníčka a vedela, aké je to náročné, zakázala mi to. Napokon sa mi predsa len podarilo dostať sa k práci, kde môžem druhým pomáhať.

Lákalo by vás zahrať si v podobnom seriáli z plavčíckeho prostredia?

Asi aj áno. Ja síce nie som plavčíčka na otvorenú vodu, ale ak by bolo treba, urobila by som si aj špeciálny kurz.

Ako ste sa dostali k práci plavčíčky?

Úplnou náhodou. Jedenásť rokov som pracovala v gastronómii a po takom dlhom čase som potrebovala zmeniť prácu. Prišla možnosť urobiť si zdravotný aj plavčícky kurz a od roku 2015 som plavčíčkou. Začala som v známom športovom komplexe X-Bionic v Šamoríne, kde som pracovala pre vodnú záchranu, a o rok neskôr som nastúpila tu na Delfíne.

Čo všetko musíte splniť, aby ste zvládli kurz?

Viacero vecí. Jedna časť sú plavecké skúšky, ktoré preveria vaše plavecké schopnosti, potom sú to rôzne spôsoby, ako vytiahnuť topiacu sa osobu z bazéna, a druhá časť je kurz prvej pomoci. Plavčík totiž poskytuje len prvotnú pomoc a okamžite sa volá záchranka.

Ako dlho trvá absolvovanie kurzu a na aké obdobie vám platí osvedčenie?

Celý kurz trvá štyri týždne. A platnosť trvá najprv dva roky a po absolvovaní ďalších skúšok mi to predĺžili na ďalších päť rokov.

Je to náročné?

Celkom áno. Hlavne čo sa týka tých rôznych spôsobov, ako vytiahnuť osobu z vody. Je totiž veľký rozdiel, či manipulujete s topiacim sa človekom, alebo s utopeným telom. Jednoduchšia manipulácia je s utopeným, pretože ten sa už nebráni. Ďalším veľkým faktorom, ktorý hrá rolu pri vyťahovaní je úprava bazéna.

Spomínate, že zachraňovanie ľudí závisí aj od stavu bazénov. V akom sú tie na bratislavských kúpaliskách?