Ukáž mi tvoju tvár a ja ti poviem, či preferuješ nezáväzný sex. Vedci pripustili, že sa to dá

Neplatí to pre obe pohlavia rovnako.

6. júl 2021 o 18:02 Monika Moravčíková

Tváre môžu byť aj naším najzraniteľnejším miestom. Neplatí to len v prípade ochrany súkromia, odhadnutia veku či momentálneho duševného rozpoloženia, ale ukazuje sa, že môžu veľa prezradiť aj v oblasti sexuálnych vzťahov.

Predstavte si, že ste single a na letnej párty stretnete niekoho atraktívneho.

Nemuseli by ste sa dať ani do reči, aby ste zistili, či dotyčná osoba preferuje dlhodobé vzťahy alebo si radšej jednorazovo užije.

Stačil by vám len letmý pohľad na črty jej či jeho tváre a výrazne by to zjednodušilo, či azda ušetrilo vaše ďalšie kroky.

Nová štúdia zverejnená v júlovom vydaní odborného časopisu Evolution and Human Behavior hovorí o tom, že takáto predstava nie je scenár sci-fi filmu. Zo štruktúry našich tvárí sa dá do istej miery naozaj predpovedať aj náš postoj k príležitostnému sexu.

Sexuálna motivácia je rôzna

Aby výskumníci otestovali túto hypotézu, požiadali ľudí, nech opíšu svoju vlastnú sociosexualitu. Čo si mali pod týmto pojmom predstaviť?

Odborníci ním definujú individuálne rozdiely v ochote zapojiť sa do nezáväzných sexuálnych vzťahov.