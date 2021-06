Musíte vysadiť lepok? Čím nahradiť múku pri bezlepkovom pečení, radí cukrárka

Pozrite si recepty na palacinky aj koláč

23. jún 2021 o 13:25 Jana Hambálková

Musíte lepok vyškrtnúť z jedálnička zo zdravotných dôvodov? Alebo len chcete vyskúšať niečo nové?

Aj pečenie bezlepkových receptov má svoje zásady. Hlavnou je, podobne ako pri klasike – možno ešte o kúsok viac – dodržať gramáž a presný postup z receptu.

Na čo by ste si ešte mali dať pri bezlepkovom pečení pozor? "Najčastejšou chybou býva zlý pomer múky. Nie vždy je totiž možné nahradiť obyčajnú múku v recepte bezlepkovou v rovnakom pomere," hovorí cukrárka Olga Ceralová z Dortisimo.

Napríklad jednodruhové múky ryžová alebo pohánková sa dávajú podľa nej v o niečo menšom množstve, inak by bolo výsledné cesto príliš hutné. "Ale napríklad zmesové múky Jizerka alebo Schär sa dajú použiť v rovnakom pomere," dodáva odborníčka.

Na rôzne zákusky a torty cukrárka radšej používa zmesi, pri ktorých pomer múky nemusí prepočítavať.

"Palacinky sú vynikajúce z ryžovej múky, doplnené trochou pohánkovej múky. Skvelé sú aj recepty s mandľovou múkou. Či už ide o makronky alebo napríklad linecké cesto, kde sa klasická múka nahradí z dvoch tretín zmesovou múkou a z tretiny mandľovou," radí Olga Ceralová.

Ak by ste v recepte použili len mandľovú múku, cesto by sa príliš drobilo. Celkovo býva pečivo a koláčiky z bezlepkových múk krehkejšie a drobivejšie. Niekedy im však stačí nechať len viac času. Alebo ich rýchlo zjesť.

Ľudia, ktorí lepok nemôžu zo zdravotných dôvodov, by si pred bezlepkovým pečením mali podľa cukrárky skontrolovať nielen múku, ale aj všetky ostatné suroviny, ktoré môžu lepok obsahovať.

"Môžu to byť napríklad pudingy alebo prášok do pečiva. Aj tie treba kupovať výlučne bezlepkové," dodáva.

Pozrite si aj tipy na sladké maškrty v bezlepkovej verzii od Olgy Ceralovej.

Palacinky

3 diely ryžovej múky a 1 diel pohánkovej múky, 2 vajcia, asi pol litra mlieka (tak aby bolo cesto hladké a husté ako na lievance)

Postup pri smažení je rovnaký ako pri klasických palacinkách.

Palacinky z ryžovej a pohánkovej múky. (zdroj: OLGA CERALOVÁ)

Makový koláč

5 vajec, 100 g cukru, 120 g mletého maku, štipka soli, čokoláda

Najprv si bielka vyšľaháme so soľou, potom si zvlášť vymiešame žĺtka s cukrom. Do žĺtkov primiešame mak a jemne vmiešame aj bielka.

Cesto prelejeme do vymastenej formy. Pečieme v predhriatej rúre pri 180 stupňoch Celzia. Či je koláč hotový, vyskúšame zapichnutím špajle – z hotového koláča ju vytiahnete čistú.

Upečený koláč dozdobíme kvalitnou čokoládou, ktorú roztopíme vo vodnom kúpeli. Pred podávaním ocukríme.

Tip: V ceste nie je múka ani prášok do pečiva, a preto pri pečení veľmi nevyskočí. Ak túžite po vyššom koláči, upečte viacero korpusov a následne ich spojte krémom alebo džemom.

Makový koláč bez lepku. (zdroj: OLGA CERALOVÁ)

Bezlepkové venčeky alebo veterníky

250 ml vody, 70 - 75 g masla, 100 g bezlepkovej múky (Schär alebo Jizerka), 50 g mandľovej alebo pohánkovej múky, 4 vajcia, soľ

Vodu zvaríme s maslom, vsypeme zmiešané múky so štipkou soli a miešame na malom plameni, kým sa cesto nespojí a nezačne oddeľovať od stien nádoby. Následne dáme do robota a miešame až do vychladnutia, nakoniec primiešame postupne celé vajcia.

Cesto dáme do vrecúška a striekame zrezanou špičkou na papier na pečenie venčeky alebo veterníky. Pečieme na 200 stupňoch Celzia asi 25 minút. Počas pečenia neotvárame rúru!

Po vychladnutí rozkrojíme a naplníme krémom podľa chuti. Na hornú časť môžeme použiť citrónovú polevu alebo kulér na veterníky (pozn. kulér je druh potravinárskeho farbiva, tmavohnedá kvapalina vytvorená zahrievaním cukru na karamelizačnú teplotu).