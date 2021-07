Je ako Vlhová. Vyhrala svetový pohár, ale nikto o nej nevie

Jana Jankovičová sa venuje netradičnému športu.

23. jún 2021 o 15:27 Viktor Kiššimon

Vyhrala svetový pohár a má niekoľko medailí z majstrovstiev sveta. Patrí medzi najlepších slovenských športovcov, ale nikto ju nepozná. Vyštudovala fotografiu a pracuje vo výrobe na tri zmeny. Človek s dostatočnou predstavivosťou dešifruje šport, ktorému sa venuje, podľa tetovania na jej ľavom predlaktí - má tam mušku a záťaž. Ak stále tápete, ide o rybolovnú techniku. Volá sa JANA JANKOVIČOVÁ.

Kedy ste naposledy chytali ryby?

Včera večer.

Chodíte častejšie na klasickú rybačku alebo viac času trávite tréningom rybolovnej techniky?

Článok pokračuje pod video reklamou

Tým, že chodím normálne do práce a mám aj ďalšie povinnosti, tak času na tieto moje hobby aktivity mám čoraz menej. Ale snažím sa dodržiavať tréningový rozpis. To znamená dvakrát do týždňa stihnúť tréning. Na ryby chodím prakticky každý víkend.

Kedy ste mali prvýkrát v ruke udicu?

To bolo v časoch, keď som ešte nosila plienky. Doma máme videokazety, na ktorých ma otec drží za plienku a ja na biči ťahám veľkého kapra. Takže som začala naozaj veľmi skoro.

Z toho vyplýva, že k rybám a k rybolovnej technike vás priviedli rodičia. Je to správna dedukcia?

Je to presne tak. Otec sa v minulosti venoval rybolovnej technike, ujo je reprezentačným trénerom a teta je uznávanou medzinárodnou rozhodkyňou. Takže tento šport máme v rodine pevne zakorenený.

Skúste opísať, o čom je rybolovná technika.