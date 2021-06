Tínedžerom chýba poriadna sexuálna výchova. Nahrádza im ju TikTok

Kde zlyhal systém, nastupujú sociálne médiá.

23. jún 2021 o 12:23 Washington Post, Julia Moore

"Môžem z toho otehotnieť?"

"Som normálny?"

Tieto otázky patria medzi najčastejšie, ktoré sa tínedžeri pýtajú Tess Vanderhaegheovej na sociálnej sieti TikTok. Sama sa označuje zaučiteľku zdravovedy s otvoreným prístupom k sexuálnym témam.

Jedno z jej videí, v ktorom vysvetľuje ženskú anatómiu, má viac ako dva milióny pozretí.

"Veľa hovoríme o sexe," povedala Vanderhaegheová. "Ale nehovoríme o sexuálnom zdraví."

Zvedaví mladí dospelí sa snažia nájsť odpovede na otázky týkajúce sa ich telesných zmien. Mohli by si ich vygoogliť, no ak to spravia, vyvalí sa na nich záplava informácií, ktoré im môžu, no aj nemusia pomôcť.

Vtedy sa mnohí obrátia na TikTok.

Na TikToku sa mladí neboja opýtať

Podobne ako Vanderhaegheová, aj pediatri, pôrodníci, gynekológovia a sexuálni či vzťahoví terapeuti sa stávajú influencermi a sprostredkúvajú témy, ktoré sú zvyčajne pre tínedžerov tabu.

Dospievajúci sa na nich obracajú aj s obavami, či si musia pred návštevou lekára oholiť intímne partie. Konkrétne video má už sedem miliónov pozretí a hashtag #sexualhealth bol na platforme zobrazený viac ako 250-miliónkrát.

"Každá generácia je zvedavá," hovorí Vanderhaegheová.

"Každý tínedžer prechádzajúci pubertou vyzvedá veci o sexuálnom zdraví. Deti generácie Z majú prístup k platformám ako TikTok a instagram. Tie sú pre ne miestom, kde môžu klásť otázky iným spôsobom."