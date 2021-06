Ridina Ahmedová: Na javisko nejdem s tým, aby sa niekto kochal mojím tučným telom

Autorka podcastu Sádlo nepropaguje obezitu.

7. jún 2021 o 10:04 Soňa Jánošová

Speváčka a hudobníčka RIDINA AHMEDOVÁ chcela pôvodne pripraviť divadelné "predstavenie pre jednu ženu a okolie s názorom". Samotnú inscenáciu však predbehol podcast Sádlo, ktorý v Česku a na Slovensku otvoril citlivú tému kritizovania a znevažovania ľudí na základe ich výzoru.

Pri hľadaní respondentiek napísala výzvu na sociálne siete a onedlho bola zaplavená správami od žien, ktoré sa jej zdôverovali s traumatizujúcimi zážitkami z kritiky od rodičov, partnerov aj od širokého okolia.

"Napríklad mi jedna žena hovorila, že ako dieťa mala problémy s chrbticou. Nebola tučná, ale mala zdravotné problémy. Jej otec lekár jej stále hovoril, že má odporný chrbát a keď s ňou išiel na vyšetrenie, trval na tom, aby doktorovi dala nejaký darček. Cítila, že tým darčekom sa otec ospravedlňuje kolegom, že sa musia dotýkať jeho hnusnej dcéry.“

Hodnotením seba aj iných je podľa nej naša spoločnosť presiaknutá a ani ona sama nie je z obliga.

V čase, keď robíme tento rozhovor, máte tesne pred premiérou inscenácie. Už pol roka ste však v centre pozornosti pre svoj podcast Sádlo. V ňom podrobne a zo všetkých strán riešite tému znevažovania žien na základe ich výzoru, predovšetkým váhy. Podcast a inscenácia je pomerne nezvyčajná kombinácia. Čo bol vlastne prvotný zámer?

Dlho som uvažovala nad tým, že na tému body shamingu a vlastných skúsenosti s ním spravím sólovú inscenáciu. Chcela som to napriek tomu, že som speváčka a nie herečka ani tanečníčka.

Uvedomovala som si však, že pri takejto osobnej téme by to mohlo ľahko skĺznuť do psychoterapie na javisku, a to som nechcela. Nechcela som, aby to bola len moja spoveď, len môj príbeh, a preto som chcela, aby v inscenácii zazneli aj zážitky iných žien.

Vypísala som výzvu na sociálne siete a zistila, aká šialene veľká táto téma je. Bola som doslova zavalená správami a zistila som, aké hrozné veci sa dejú. Práve preto som oslovila aj rádio Wave, či nechce tento podcast.

Do inscenácie totiž v skutočnosti potrebujem len veľmi krátke sekvencie. No zdalo sa mi nepredstaviteľné, aby to, čo som nahrala, nikto nepočul. Podcast teda vznikol len ako vedľajší produkt, ktorý vzhľadom na pandémiu vyšiel skôr ako samotná inscenácia.

Chtiac-nechtiac ste sa stali ambasádorkou témy body shaming. Boli ste na to pripravená?

Nebola. Vedela som síce, že sa púšťam do niečoho kontroverzného a počítala som s tým, že emócie okolo tejto témy budú silné. No takúto smršť som rozhodne nečakala. Nikdy som neplánovala byť ambasádorkou čohokoľvek.

Som nezávislá umelkyňa, ktorá vždy žila s tým, že bude tvoriť mimo hlavného prúdu pozornosti a bola som s tým spokojná.