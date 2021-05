O gymnastiku majú záujem aj dospelí. Je to šport vhodný pre každého?

Prečo má význam začať s gymnastikou aj v dospelosti?

26. máj 2021 o 15:10 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. "Moji známi sa dosť čudovali, keď zistili, na aký šport som sa dala. Riešili najmä stojky a kotrmelce a to, či si neublížim," hovorí Zuzana Bradovková, ktorá s gymnastikou začala po štyridsiatke.

Gymnastika bola vždy jej veľký nesplnený detský sen. Ako malá sedávala pred televízorom a s obdivom sledovala štíhle a silné telá gymnastiek, ktoré sa ladne prechádzali po kladine, robili saltá či zostavy na bradlách.

Keď jej starší syn začal chodiť na individuálne tréningy gymnastiky, aby si zlepšil držanie tela a ona náhodou zbadala plagát o kurzoch gymnastiky pre dospelých, neváhala ani chvíľu. Hneď sa prihlásila.

Väčšina ľudí má vžitú predstavu, že limitujúcim faktorom pre tento druh cvičenia je najmä vek. No ak sa nesnažíte dostať na olympiádu, je úplne jedno, koľko máte rokov.

Štyridsiatnička Zuzana chodí na tréningy trikrát do týždňa a hovorí, že sa jej splnil sen.

Zdatnejší aj v bežných činnostiach

"Gymnastika je šport, v ktorom sa hranica vrcholových výkonov posúva do veľmi nízkeho veku. Dievčatá súťažia na svetových podujatiach vo vekovej kategórii žien už ako šestnásťročné, u chlapcov je to o dva roky neskôr.

Široká verejnosť vníma gymnastov tak, že do 20 - 25 rokov súťažia a potom idú do 'gymnastického dôchodku' - opotrebovaní a dokaličení. No nie je to celkom pravda," hovorí trénerka Dana Dračková.

Kurzy gymnastiky pre dospelých vedie v Košiciach a gymnastiku učí aj na Fakulte športu na Prešovskej univerzite. Výhovorky ohľadom veku na ňu neplatia.

V staršom veku sa už síce nikto nepriblíži výkonom gymnastických es, ako bola Věra Čáslavská či v súčasnosti neskutočná Američanka Simone Biles, no v rámci svojich možností, pohybových predpokladov a limitov sa gymnastike môže plnohodnotne venovať každý, tvrdí trénerka.

To, že pohybová aktivita spúšťa v tele chemické procesy, ktoré vedú k pocitom šťastia a pohody, bolo už potvrdené mnohokrát. Gymnastika má však k tomuto benefitu i ďalšie výhody.