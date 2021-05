Papier ešte nestratil svoju moc. V učení je lepším pomocníkom než obrazovka

Učenie je úspešnejšie, keď je papierové.

25. máj 2021 o 15:20 Monika Moravčíková

V pandémii sa tablet či monitor počítača stali oveľa častejšou vyučovacou pomôckou než klasická kniha. Vo vzdelávacom procese sa na moderné zariadenia spoliehali malí žiaci aj starší študenti.

Ani učitelia nemali na výber. Postupne opúšťali úlohy z tlačených učebníc, namiesto nich sa zamerali na digitálne texty a multimediálnu výučbu.

Americká lingvistka Naomi Baronová vo svojom výskume porovnáva, v čom sa čítanie a učenie líši, ak sa deje prostredníctvom elektronických zariadení a tlačených kníh. Tvrdí, že formát, cez ktorý deti čítajú, môže meniť aj kvalitu absorbovania informácie.

Pre jednorazové čítanie sú elektronické texty rovnako dobrou voľbou ako tie tlačené. Ale platí to aj pri hlbšom, opakovanom vnímaní textu?

"Vzťah k papieru je iný ako k textu, ktorý zmizne zavretím okna. Tým, že študenti na papiere natrafia viackrát a naozaj s nimi môžu narábať po svojom, vedomosti sú pravdepodobne trvalejšie," myslí si aj stredoškolská pedagogička Miroslava Repčeková.

Kazia nás návyky online sveta

Lingvistka Naomi Baronová vydala svoj najnovší výskum knižne v publikácii How We Read Now (Ako dnes čítame). Podáva v nej prehľad o tom, ako digitálne zariadenia ovplyvňujú naše kognitívne funkcie. A závery sú depresívne.