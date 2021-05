Hrozby im ubližujú. Ako motivovať dieťa bez používania vyhrážok?

Najdôležitejšie je byť dôsledný.

19. máj 2021 o 16:18 Monika Moravčíková

Ak okamžite nevystúpiš z auta, nechám ťa tu a idem bez teba. Ak si neodložíš hračky, už ti nikdy žiadnu nekúpim. Buď zješ všetko, čo máš na tanieri, alebo pôjdeš spať hladný. Umy si zuby, lebo inak ti všetky vypadajú.

Ak ste niekedy povedali svojmu dieťaťu niečo podobné v zúfalej snahe prinútiť ho, aby vám vyhovelo, vedzte, že nie ste sami.

Možno už v momente, keď ste mali tie slová na jazyku, vytušili ste ich zbytočnosť aj to, že žiadnu hrozbu nedodržíte. Rovnako aj to, že podobné vyhrážky majú len krátkodobý účinok.

„Takmer každému rodičovi už vyletelo z úst niečo podobné. Ale vplyv na detskú psychiku to má negatívny, hlavne ak to deti počúvajú denne a často,“ hovorí pre SME psychoterapuetka a priekopníčka terapie hrou a filiálnej terapie na Slovensku Zuzana Tatárová.

Výchovné metódy založené na vyhrážkach, trestoch a úplatkoch používa vyše 80 percent rodičov. Vyplynulo to aj z indickej štúdie z roku 2018, ktorej autori varovali, že takáto výchova môže deti oslabiť a dokonca ich vystaviť nebezpečenstvu.

Štúdia zdôraznila najmä fakt, že vďaka negatívnemu povzbudzovaniu, ktoré môže rodič často robiť aj nevedome, sa deti naučia báť sa hrozieb dospelých, a preto môžu byť náchylnejšie na taktiky, ktoré využívajú násilníci a pedofili.

Ponúkame niekoľko tipov, ako správne motivovať dieťa bez toho, aby ste sa museli uchyľovať k vyhrážkam.

1. Prehodnoťte, čo mu sľubujete

Mnoho štúdií ukázalo, že keď rodič zavedie odmenu či trest, skutočná túžba a motivácia dieťaťa zvládnuť pridelenú úlohu klesá. Dieťa sa o aktivitu nezaujíma, vedie ho len vonkajšia motivácia. Trestom rodič vyvíja tlak a odmenou ponúka stimul, ktorý je oddeliteľný od samotnej aktivity.

„Z dlhodobého hľadiska je najlepšie používať vnútornú motiváciu. V praxi to znamená, že dieťa to chce robiť samo od seba, pretože vie, že je to správne a dobré,“ vysvetľuje pre SME sociálna pedagogička Jana Langová.

Rodičia sa podľa nej väčšinou uchyľujú k výchove "odmena a trest" (alebo cukor a bič), pretože sú presvedčení, že funguje, prípadne si nevedia predstaviť iný spôsob, ako vychovávať dieťa.

Tieto techniky však fungujú skôr na zvieratá, ktoré chceme vycvičiť, než u detí. Ak teda chceme správanie dieťaťa zmeniť, v prvom rade musíme začať od seba.

„Uvedomila som si to aj pri výchove svojich detí a aj keď som robila kurzy pre rodičov. Všetci čakali, že sa dozvedia nejaké manipulačné techniky, ktoré použijú na deti a tie sa zrazu zmenia. Neexistuje čarovná palička na deti ani na rodičov. Je to jednoducho drina na sebe,“ dodáva Langová.

2. Majte v rodine jasné pravidlá

Stanovenie pravidiel v rodine je veľká téma.

„Na to, aby sme ich vymysleli a dodržiavali, treba prizvať do tvorby dieťa. Je to kreatívny proces, ktorý urobíme na začiatku a potom sa naň iba odvolávame,“ hovorí Langová.