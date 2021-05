Mentálny kouč Šefčík: Cibulková si musela prejsť veľmi tvrdými vecami

Pomáha zvládať kľúčové momenty.

20. máj 2021 o 16:20 Viktor Kiššimon

Patrí medzi najžiadanejších mentálnych koučov v česko-slovenskom športovom prostredí. Venuje sa tenistkám, strelcom, ale aj bojovníkovi MMA či ostreľovačom v protiteroristickej jednotke. „Veľmi ma láka prostredie F1,“ hovorí o svojej túžbe RADEK ŠEFČÍK.

Niekedy začínam rozhovory s respondentom otázkou, či je šťastný. Ako znie vaša prvá otázka v debate s novým klientom?

To je dobrá otázka. Väčšinou sa klienta opýtam, čo ho ku mne privádza a čo by odo mňa chcel. Rád od neho počujem, aké má ciele. Nemusia to byť externé ciele, postačia aj vnútorné, emocionálne. Čo by chceli dosiahnuť, aby boli šťastní.

Vedia to špecifikovať?

Niekedy je to naozaj veľmi ťažké. A práve to je následne mojou úlohou. Pomôcť nájsť časti osobnosti, ktoré vedia, čo chcú, len v istom veku na to zabudli a momentálne sú blokované nejakou inou časťou.

Je to teda komplexná práca s cieľmi a nastavením osobnosti. Zvyčajne však ľudia, ktorí vyhľadajú služby kouča, majú jasnú predstavu, čo od neho očakávajú. Až 95 percent čaká rast – osobnostný, športový, kariérny, vzťahový.

Stalo sa vám, že sa ste si po prvej odpovedi potenciálneho klienta povedali, že do spolupráce nejdete?

Áno, mal som niekoľko klientov, ktorí prišli skôr na nátlak okolia a nemali vykryštalizovanú svoju vlastnú predstavu, čo by im mala naša spolupráca dať.

Položil som im dve-tri otázky a dal im pár dní, aby sa zorientovali. Niekedy sa im to podarilo, inokedy nie.

Pri akej odpovedi spozorniete?

Toto je veľmi ťažká otázka. V mojich začiatkoch to boli odpovede o negativite vzťahov či okolia. Pozdejšie to boli veci, ktoré sa týkali samodeštrukcie a samovražedných sklonov. To bola pre mňa červená zástavka, že pozor, máme tu problém, ktorý musí riešiť niekto iný ako mentálny kouč.

Ale neskôr som sa naučil pracovať aj s takýmito témami. Teraz už vnímam človeka ako celok a pozerám sa naňho cez históriu jeho vzorov a po tých rokoch ma už žiadna odpoveď neprekvapí, všetky dokážem prečítať.

Často spolupracujete so športovcami. Berú vás ako poslednú možnosť, ako sa dá niečo v ich kariére zmeniť?