Možno nie ste až takí neúspešní, ako si myslíte

Naše jadrové presvedčenia nás môžu celý život klamať.

12. máj 2021 o 6:00 Michaela Žureková

Pred pár dňami mi môj terapeut zadal domácu úlohu. Mala som si vypísať históriu úspechov a neúspechov v mojom živote.

Chceli sme preskúmať, ako on hovorí, moje jadrové presvedčenia, a ako ja hovorím, môj "hlboký vnútorný kód". Ten podľa všetkého riadi, do akej miery vplývajú zvládnuté úlohy v živote na moje pocity a na to, ako vnímam svoju hodnotu.

Akokoľvek totiž človek niečomu verí navonok, jeho podvedomiu sa môže všetko javiť inak. Takéto jadrové presvedčenia má podľa psychológov väčšina ľudí a nesúvisí to s tým, či ste racionálny logik a pragmatička.