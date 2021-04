Jedna predávala hrnce, druhú odrádzala dlhá materská. Teraz ich živí IT

Na Slovensku chýbajú v IT sfére tisíce žien.

22. apr 2021 o 5:18 Michaela Žureková

Kristína Dadlíková (28) nikdy nebola ženou, ktorá by chcela vyštudovať, ísť hneď po škole na materskú a starať sa v malom meste o rodinu. "V živote som prešla mnohými pozíciami, žila som takpovediac kade-tade a snažila som sa nájsť svoj smer," hovorí pre SME.

Vyštudovala zdravotnú školu v Žiline, ale pracovala ako čašníčka, predavačka kebabu aj ako pracovníčka v logistickom centre. Vyskúšala si aj vedenie troch pobočiek firmy – reštaurácie, penziónu a marketingovej agentúry. "Boli časy, keď som nemala ani na rožok, ale aj také, že som nevedela, čo s tými peniazmi mám vlastne robiť," hovorí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mala 25 rokov, keď pracovala v call centre, kde zákazníkom ponúkala hrnce a matrace. "Povedala som si, že takto to ďalej nemôže byť. Hľadala som niečo, čo by mi dalo reálnu víziu, hodnotu, niečo, v čom sa nájdem a budem rásť, vyvíjať sa a vzdelávať," hovorí Dadlíková.

Partner jej teda poradil, aby vyskúšala IT, hoci tento nápad najprv jednoznačne odmietla. "Povedala som si, že som žena, neovládam tech svet, je to nudné a sú tam čudní ľudia, nejdem tam. No ostalo mi to vŕtať v hlave."

Súvisiaci článok Založila Aj Ty v IT: Je frustrujúce stále vysvetľovať, že aj ženy majú v IT miesto Čítajte

Dnes pracuje ako softvérová testerka v IT firme v Bratislave a ako hovorí, vstupom do tejto sféry sa jej dvere otvorili hádam všade.

V IT odbore na Slovensku, v ktorom celkovo stále chýba odhadom desaťtisíc ľudí, majú ženy podľa ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zastúpenie iba 13,7 percenta. Podiel žien a mužov pracujúcich v tejto oblasti sa vyrovnáva iba pomaly.

Ženy vraj na to nemajú hlavu

Prvou programátorkou na svete pritom bola žena . Ada Lovelace, dcéra básnika Georgea Gordona Byrona, v prvej polovici 19. storočia spolupracovala s Charlesom Babbageom, vynálezcom prvého programovateľného počítača.

Medzinárodný deň žien v IT Ide o pohyblivý sviatok a pripadá vždy na štvrtý štvrtok vo štvrtom mesiaci roka. Tento rok je to 22. 4.

Už vtedy prišla s mnohými komplexnými výpočtami, ktoré ukázali, ako by mali počítače fungovať pri zložitých operáciách. Vytvorila aj prvý algoritmus spracovateľný počítačom. No aj napriek ženskej priekopníčke si dnes skratku IT a predstavu technológií častejšie spájame s mužmi.

"Neexistujú fyziologické predispozície, ktoré by ženám znemožňovali uplatniť sa v technologických smeroch," tvrdí Monika Kapráliková z organizácie Aj ty v IT, ktorá podporuje ženy a dievčatá v IT sfére.

"Často im chýba vedomosť o možnostiach, ktoré IT ponúka, alebo majú obavu riskovať. Stále sú totiž zviazané stereotypmi, v ktorých vyrastali: či už ide o predstavu programátora ako čudného týpka, ktorý kóduje po nociach s pizzou na stole, alebo existujúce presvedčenie, že to nie je oblasť pre ženy, lebo na ňu nemajú hlavu. Sú to, samozrejme, už praxou aj vedou vyvrátené nepravdy," dopĺňa Kapráliková.

Aj ty v IT už mnohým ženám pomohlo prekonať strach z informačných technológií a vďaka ich podpore sa mnohé buď zapísali na vysokoškolské štúdium, alebo prešli kurzmi, ktoré im naštartovali novú kariéru.

To je aj prípad Dadlíkovej.

"Zúčastnila som sa na kurze testeriek organizácie Aj ty v IT, ktorý ženy vzdelával v tom, aby dokázali otestovať funkčnosť rôznych vyvíjaných aplikácií. Ani neviem ako a zrazu zo mňa bola testerka a stala som sa aj oficiálnou ambasádorkou organizácie. Teraz mám okrem práce v IT aj vlastný marketingový projekt menom Tinstech a na sociálnych sieťach podporujem ľudí, aby išli do IT," približuje Dadlíková.