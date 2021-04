Stredoškoláčky sa môžu zapojiť do Girl's Day, zameraný je na vzdelávanie v IT

Podujatie sa na Slovensku uskutoční už po ôsmy raz.

15. apr 2021 o 17:27 TASR

Girl´s Day 2021 sa uskutoční 22. apríla (Zdroj: Aj ty v IT)

BRATISLAVA. Stredoškoláčky sa môžu ešte prihlásiť do projektu Girl's Day, termín je do 20. apríla. Podujatie sa na Slovensku uskutoční už po ôsmy raz.

Jeho ambíciou je motivovať dievčatá k štúdiu informatiky, kariére i podnikaniu v tomto sektore. Záujemkyne sa môžu prihlásiť cez registračný portál na stránke www.girlsday.sk.

TASR o tom informovala riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

Dievčatá čaká pestrý online program

"Girl's Day je pre nás každoročne oslavou príležitostí, ktoré sa otvárajú pre dievčatá v oblasti technológií," uviedla Kotuliaková s tým, že je súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý tento rok pripadol na 22. apríla.

Približne dvojhodinový program z Girl's Day štúdia budú podľa jej slov tvoriť interaktívne vstupy a krátke videá na témy "Prečo by si mala rozumieť technológiám" a "Keď ťa neúspech nakopne".

Kotuliaková doplnila, že na záver bude moderovaná diskusia s názvom Spoznaj IT faCOOLty o štúdiu a atmosfére na slovenských IT fakultách, spoločne s ich aktuálnymi i čerstvo skončenými študentkami.

Na Slovensku projekt organizačne zastrešuje občianske združenie Aj Ty v IT. Napriek pandémii pripravilo program, ktorý má dievčatám priblížiť informácie z pozadia IT firiem, ale aj osobné skúsenosti žien a dievčat, ktoré v IT pracujú alebo ho študujú.

Program bude tento rok formou živého online vysielania z Girl's Day štúdia, jedinou podmienkou účasti je včasná registrácia.