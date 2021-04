Gastroenterologička: Dráždivé črevo je prevažne ženským problémom

So Zuzanou Zelinkovou o vplyve stresu na trávenie.

17. apr 2021 o 6:00 Martina Štérová

Črevá sú druhým najmocnejším orgánom v tele. V čreve prebieha zložitý systém procesov, ktoré ovplyvňujú naše telo. Ich vplyv na telesnú, no aj duševnú pohodu je oveľa väčší ako sme si niekedy ochotní priznať.

Tráviaci trakt má dokonca samostatný črevný „nervový“ systém a vďaka tomu, ako aj vďaka rovnakým typom receptorov, je priamo prepojený s mozgom.

Ak funguje správne, pomáha nám kvalitnejšie žiť. Jeho správnemu fungovaniu dopomáha nielen kvalitné stravovanie, ale aj vnútorná vyrovnanosť, život bez chronického stresu a inej psychickej nepohody.

No funguje to aj naopak. Ak je trávenie v nepohode, dostávame sa do podvedomého či vedomého stresu a jednoducho nám nie je dobre. Čo podľa gastroenterologičky ťaží ľudí na Slovensku najviac a aký veľký vplyv má na nás stres, napríklad aj v období pandémie? Odpovedá ZUZANA ZELINKOVÁ.

Jedna zo štatistík na Slovensku ukazuje, že viac ako 35 percent ľudí trpí tráviacimi problémami aspoň raz týždenne. S čím najčastejšie prichádzajú do vašej ambulancie?

Spektrum príznakov, s ktorými pacienti prichádzajú, je rôznorodé. Rozdeľujú sa na príznaky „z hornej“ a „dolnej“ časti tráviaceho traktu.

Do prvej skupiny patria ťažoba až bolesti v oblasti žalúdka, pocit na vracanie, vracanie, časté grganie. Z tej druhej sú to hnačka, zápcha, respektíve nepravidelná stolica.

Osobitnú skupinu pacientov tvoria pacienti s bolesťami brucha. Všetky tieto ťažkosti môžu byť prejavom tzv. dráždivého čreva, ochorenia, ktoré nie je nebezpečné v zmysle ohrozenia života, ale môže byť mierou ťažkostí pre pacienta výrazne limitujúce pre kvalitu jeho života.

Na druhej strane, každý z týchto príznakov môže byť prejavom závažného ochorenia, ktoré môže mať vážne následky.

U každého z nás sa občas objavia tráviace ťažkosti, ktorým nevenujeme významnú pozornosť. Kedy treba spozornieť?

V princípe treba spozornieť, ak dôjde k zmene „starého zabehaného“ spôsobu trávenia a osobitne, keď sú prítomné takzvané alarm symptómy, ako chudnutie, krv v stolici a zmena frekvencie a charakteru stolice.

Ako má vyzerať pravidelné a zdravé trávenie a aká má byť vôbec pravidelná frekvencia vylučovania?