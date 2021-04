Slobodný otec má syna s postihnutím: Rátam s tým, že sa oňho budem starať do smrti

Juraj Valach pôsobí v hokejovom Slovane.

18. apr 2021 o 6:00 Martina Štérová

Príbeh 32-ročného hokejistu Juraja Valacha je úplne iný ako príbehy väčšiny z nás. Mnohým sú slovenský športovec a tragické udalosti, ktoré ho stretli, dobre známe. O manželku prišiel pred piatimi rokmi, keď nečakane zomrela predtým, ako stihla porodiť dvojičky.

Zdravotné komplikácie mali pre ňu fatálne následky, jedno z detí musí žiť s postihnutím. Po narodení detí si musel vybrať medzi hokejovou kariérou a starostlivosťou o deti. Nakoniec svoje dve lásky prepojil a v tom mu pomáhajú aj jeho rodičia.

Prišiel o manželku

V roku 2016 Jurajova manželka Simona zomrela v banskobystrickej nemocnici, rok po ich svadbe. No v tom čase čakala dvojičky. O manželku aj predstavu o idylickom živote však mladý športovec neprišiel zo dňa na deň.

„Moja žena umierala 22 dní. Bolo to strašné, neustále bola v kritickom stave a ani my, ani lekári nevedeli, čo s ňou bude,“ spomína Juraj Valach.

Simona dostala mozgovú porážku a bola vtedy v 25. týždni tehotenstva.

„Pýtal som sa lekárov, či by nebolo lepšie, keby deti vybrali von. No ešte potrebovali čas. Myslel som si, že by sa potom žene uľavilo, nemusela by niesť takú veľkú fyzickú záťaž a možno by prežila,“ hovorí hokejista.

Po pár dňoch sa jeho žene polepšilo, aj keď mala ochrnutú ruku a nohu.

„Vnímala a komunikovala. O dva dni neskôr mi oznámili, že jej z hlavy vypadla drenážna hadička, aj keď doteraz nerozumiem tomu, ako sa to stalo, keď bola na JIS-ke. Vtedy sa jej tlak v hlave veľmi zvýšil a dostala druhú porážku. Mala krvácanie do mozgového centra. A to už bol koniec.“

Jej telo však lekári udržiavali pri živote naďalej kvôli deťom. Bilo jej srdce, no mozog už nefungoval.