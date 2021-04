Po roku s Covidom sa témy na rozhovor minuli. Odborníčky ponúkajú konverzačné tipy

Ako rozprúdiť konverzáciu, ktorá sa zasekla?

12. apr 2021 o 12:33 Washington Post, Galadriel Watson

Trikrát týždenne sa so známymi rozprávame cez Zoom, aby som si trénovala francúzštinu. Krátko nato, ako začneme, vždy príde na pretras otázka: Tak čo ste v poslednom období porábali? A v tieto dni je častou odpoveďou: Nič také.

Aktivity našich každodenných životov už nie sú otváračmi diskusie, no sociálnych aktivít sa nechcem vzdať len preto, že nemám veľa čo povedať. Spýtala som sa preto troch expertiek, ako sa dá dosiahnuť, aby sme si aj v dnešnej dobe udržali plynulé a zmysluplné rozhovory.

Tu sú ich odporúčania, ktoré môžete aplikovať pri rozhovoroch s ľuďmi, ktorých nepoznáte až tak dobre, aj s rodinou a priateľmi, pre ktorým momentálne nemáte vzrušujúce novinky.

Buďte zvedaví a skúšajte nové veci

"Mala som so známymi rovnakú skúsenosť," hovorí Gillian Sandstromová, docentka psychológie na United Kingdom's University of Essex. Keď mal jej tenisový klub stretnutie cez Zoom, debata sa rýchlo zastavila. Sandstromová však hovorí, že by sme to nemali vzdať.

"Rozhovory v nás vyvolávajú dobrú náladu," vraví. Dávajú nám pocit hodnoty, rešpektu a pochopenia. A v neposlednom rade nevieme, ako sa vlastne máme, kým sa neporovnáme s tým, ako sa majú druhí. Počuť, že niekto je na tom rovnako ako my, nám môže počas pandémie pomôcť cítiť sa lepšie, hovorí psychologička.

Sandstromová vidí zmysel v tom, že rodiny a blízki priatelia zostávajú v kontakte, no našu náladu môže ovplyvniť aj to, že s bežnými známymi či dokonca s neznámymi ľuďmi sa naše cesty skrížia menej, než kedysi.

V niekoľkých výskumoch, v ktorých sa účastníci rozprávali so spolužiakmi z univerzity alebo s barmanom, zistila, že interakcie s ľuďmi, s ktorými máme slabé väzby, posilňujú pocit šťastia. Nemali by sme sa teda iba ukrývať za rúškami a udržiavať si odstup.

"Pocit, že druhí vás vidia a ste na seba napojení, môže byť kľúčový," hovorí.

No čo v prípade, že ste introvert(ka)? „Sama som jednoznačne introvertka,“ vraví Sandstromová. Aj napriek tomu sa s ľuďmi rozpráva tak často, ako je to možné. Ak ide o neformálny rozhovor, kedykoľvek ho môžete ukončiť.

Tu sú jej najlepšie tipy na rozprúdenie konverzácie: