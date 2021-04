Ako sa brániť sexuálnemu obťažovaniu na ulici? A je to vždy bezpečné?

Radí inštruktorka sebaobrany.

8. apr 2021 o 8:45 Michaela Žureková

V júli 2018 videli milióny ľudí na internete virálne video . Študentka Marie Laguerreová na ňom prechádza popred parížsku kaviareň, míňa okoloidúceho muža.

Prehodia pár slov a kráčajú každý svojím smerom, no on zrazu zdvihne zo stola kaviarne popolník a chce ho do nej hodiť. Následne po sebe kričia, podíde k nej a udrie ju do tváre.

Video bez zvuku ukázalo extrémny príklad sexuálneho obťažovania na ulici, o ktorom Laguerreová napokon hovorila aj pred súdom. Muž mal na ňu najprv cmukať, robiť oplzlé gestá, neskôr ju aj častovať sexuálne ladenými a nepríjemnými narážkami. Slovne sa bránila a on ju za to napadol. Súd mu vymeral pokutu a šesť mesiacov vo väzení za násilné správanie.

Krátko nato vo Francúzsku prišiel do platnosti aj zákon zameraný proti slovnému sexuálnemu obťažovaniu, za ktorý je možné uložiť pokutu. Ide o nežiaduci, no žiaľ častý jav, ktorý má mnoho foriem – pokrikovanie, pískanie, oplzlé komentáre či návrhy, nevyžiadané dotyky aj narážky na vzhľad.

Odborníci a odborníčky na sebaobranu tvrdia, že obeť takéhoto správania by sa mala adekvátne slovne ohradiť.

“Tým, že podľahneme strachu, znižuje sa nám sebavedomie, pretože sa už necítime vo svojej koži. A keď ustupujeme, dávame ľuďom, ktorí na nás pokrikujú, moc nad svojimi životmi. Zostane nám často pocit poníženia a hnev a na takú situáciu myslíme večer, na druhý deň a možno aj mnohé roky potom, čo sa nám to stalo,” hovorí pre SME lektorka sebaobrany, Jasmína Houdek.

Video s Laguerreovou vraj na kurzoch používa ako ukážku toho, keď sa slovné obťažovanie zmení na násilie. "Len čo páchateľ zmení smer, začne na nás reagovať tým, že ide za nami, je to jasný ukazovateľ toho, že sa schyľuje k fyzickému násiliu. V tej chvíli je nutné ihneď reagovať, určite nečakať, až násilník dorazí k nám," ozrejmuje.

Ako sa teda zachovať v situácii, keď je človek terčom sexuálneho obťažovania? Čo povedať a urobiť, ako sa pripraviť a kedy radšej utekať a hľadať pomoc? Pripravili sme manuál, ktorý môže najmä ženám pomôcť v nepríjemných situáciách na ulici.

Sexuálne obťažovanie na ulici môže mať rôzne formy. (zdroj: Moderní sebeobrana)

Prečo nie je dobré sexuálne obťažovanie ignorovať?

Mnohé ženy sú naučené, že nechcú robiť rozruch, hlasno sa prejavovať či inak na seba pútať pozornosť. Pri agresoroch, ktorí sa k nim nesprávajú s rešpektom a ohľaduplne, je však podľa inštruktorky sebaobrany úplne namieste sa vymedziť a ohradiť.

Ignorácia podľa Jasmíny Houdek nie je dobrá stratégia.

“Predstavte si situáciu, že sedíte v parku na lavičke, cítite, že na vás niekto zazerá, doslova vás vyzlieka pohľadom. Väčšina žien v tento moment odvráti zrak, toho človeka ignoruje, začne sa hrať s telefónom a dúfa, že dotyčný prestane. Tým však dáva najavo, že sa bojí, že neprístojné správanie dopustí a v prípade, že dotyčný bude chcieť pritvrdiť, to bude mať ľahké,” hovorí Houdek.

Sexuálni predátori podľa nej hľadajú niekoho, kto im nebude klásť odpor a obyčajným zazeraním svoje obete testujú.

“Radšej preto v podobnom prípade odporúčam zdvihnúť hlavu, na dotyčného sa uprene zahľadieť a nahlas povedať – Vidím, že ma pozorujete. Potrebujete niečo?” radí.

Vo väčšine prípadov sa dotyčný človek stiahne. Dáte mu totiž najavo, že nepríjemné obťažovanie nedopustíte.

Treba reagovať vždy?