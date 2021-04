Našla dôkaz, že Zem nevznikla za šesť dní. Všetko, čo objavila, jej ukradli muži

Mary Anningová sa narodila v zlej spoločenskej vrstve.

7. apr 2021 o 15:35 Soňa Jánošová

V roku 1844 navštívil saský kráľ Fridrich August II. v Lyme Regin na juhozápade Anglicka malý obchod blízko pláže. Výklad sa pýšil nezvyčajnou ponukou fosílií, ktorým dominovali zachovalé pozostatky morského plaza ichtyosaura.

„Vošli sme dnu a našli sme malý obchod so skladom preplneným fosíliami z pobrežia. V obchode som našiel aj veľkú hlinenú dosku, do ktorej bol zasadený dokonalý a najmenej šesť stôp veľký ichthyosaurus. Tento exemplár by bol skvelou akvizíciou pre mnohé kabinety prírodnej histórie a požadovanú cenu, 15 libier, považujem za veľmi miernu,“ poznačil si do denníka lekár, maliar a botanik Carl Gustav Carus, ktorý kráľa sprevádzal.

Obchod patril 44-ročnej Mary Anningovej, ktorá mala v tom čase pred sebou len tri roky života. Za sebou však mnoho objavov spojených s veľkou fyzickou námahou a vytrvalou mravčou prácou zanietenej vedkyne.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nekonečná drina a chudoba

Súvisiaci článok Prvá programátorka Ada Lovelace bola génius uväznený v nesprávnom storočí Čítajte

Žena bez vzdelania robila objavy, o ktorých sa písalo v dobových vedeckých časopisoch, a pod ktoré sa podpisovali muži.

Anningová totiž ako žena v prvej polovici 19. storočia nemohla vstúpiť do žiadnej oficiálnej vedeckej komunity, a tak len z diaľky sledovala, ako vedci a zberatelia nakupovali v jej obchode, a potom jej nálezy vydávali za svoje objavy.

K Anningovej rehabilitácii čiastočne došlo už krátko po jej smrti, keď členovia geologickej spoločnosti prispeli na vitrážové okno v kostole Svätého Michala v Lyme Regin a toto umelecké dielo venovali práve Anningovej.

Väčšej pozornosti sa jej však dostalo až v 21. storočí. V roku 2010 ju napríklad Kráľovská spoločnosť na podporu vedy zaradila do zoznamu desiatich britských žien, ktoré najviac ovplyvnili dejiny vedy, a jej meno nesie aj miesto na Marse.

Záujem širšej verejnosti priniesol aj film Ammonite z roku 2020 v hlavnej úlohe s Kate Winsletovou. Romantická dráma stojí na špekulatívnom milostnom vzťahu Anningovej a Charlotte Murchisonovej, manželky geológa Rodericka Murchisona. Anningová a Murchisonová sa naozaj poznali a písali si, no ich vzťah bol s najväčšou pravdepodobnosťou len priateľský.

Film však veľmi verne odráža životnú realitu neuznanej vedkyne bez vzdelania a postavenia. Chudobu, nekonečnú drinu a frustráciu z prehliadania.