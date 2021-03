Necítia sexuálnu príťažlivosť a sex nepotrebujú. Ako žijú asexuáli?

Neexistuje zhoda, že ide o orientáciu.

30. mar 2021 o 13:19 Michaela Žureková

Keď Branislav Lacko (30) na základnej škole zistil, čo je sex a ako prebieha, jeho predstava sa mu zdala nechutná. Vnímal to ako svoj komplex, no aj napriek tomu ako 15-ročný tínedžer začal chodiť s dievčaťom.

“Stresovalo ma, keď sme sa mali bozkávať na verejnosti a videli by to iní ľudia, ale chcel som, aby bola šťastný. Hovoril som si, že je to problém vo mne, ktorý musím prekonať.”

Keď sa však hranice mali posunúť a priateľka mu naznačovala, že by chcela sex, stres nezvládol. Dievčina sa s ním napokon rozišla a hoci neskôr mal aj ďalšie vzťahy, už mu bolo jasné, že je v niečom iný.

Článok pokračuje pod video reklamou

Orientácia verzus porucha

Súvisiaci článok Sexuálne ich priťahujú všetci. Je pansexualita iba novodobý trend? Čítajte

Podľa odhadov je na svete asi jedno percento asexuálnych ľudí, aj keď presné počty je náročné zistiť, keďže asexualita je strešný pojem a môže zahŕňať rôzne kategórie ľudí.

Typickou črtou asexuálov je, že nepociťujú sexuálnu príťažlivosť voči iným ľuďom a/alebo túžbu po sexuálnom kontakte.

Ani samotná vedecká obec však stále nie je jednotná v otázke, či ide o sexuálnu orientáciu. Niektoré štúdie, ako napríklad sumarizujúca štúdia z časopisu Archives of Sexual Behavior z roku 2016, naznačujú, že asexualita do určitej miery spĺňa kritériá sexuálnej orientácie.

Iní odborníci a odborníčky zase tvrdia, že môže ísť o poruchu alebo o sexuálnu dysfunkciu, ďalší, že na jasnú odpoveď je potrebný ešte rozsiahlejší výskum.

Justin Lehmiller, americký výskumník a psychológ zaoberajúci sa sexualitou na Kinsey Institute, tvrdí, že "asexuáli môžu mať určitý stupeň fluidity, ako ľudia iných sexualít."