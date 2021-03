Telo v lockdowne: Ako zvrátiť negatívne zmeny?

Ak trávite dlhé dni doma bez väčšej fyzickej činnosti, trpí celé telo.

20. mar 2021 o 6:00 Martina Štérová

Od začiatku pandémie je základným pravidlom ochrany pred nákazou Covid-19 ostať doma a minimalizovať pohyb vonku. Život v ústraní však vedie k väčšej pasivite a je len ťažké udržať si v živote pôvodnú rutinu.

Častejší pobyt doma vedie k nežiadaným zmenám. Aj keď ste tu pred koronavírusom chránení, ohrozujú vás iné zdravotné problémy spôsobené karanténou. Tieto problémy sa môžu týkať tela, no aj duše.

Ak ide o telesnú schránku, dlhodobý pobyt doma bez dostatku pohybu deformuje telo, oslabuje srdce a pľúca a dokonca zhoršuje funkciu mozgu.

„Pohyb patrí k základným podmienkam, ako dosiahnuť, aby sme boli zdraví. Stimuluje sa ním imunitný systém, vieme znížiť množstvo tuku v tele aj v pečeni. Zároveň slúži ako prevencia pred rôznymi ochoreniami. Pri nečinnosti ochabujú nielen svaly. Celé telo sa spomaľuje, preto ani trávenie, imunita či hormonálny systém nefungujú tak, ako by mali,“ upozorňuje fitnes trénerka Martina Hrončeková.

Dôsledky života v izolácii môžu pretrvať aj po skončení pandémie. Čo všetko teda spôsobí rok izolácie, pobytu doma a sedenia?

Začnete strácať svalovú hmotu

Stačí len týždeň doma v pasivite na to, aby ste si oddýchli, no aj na to, aby sa stratil ťažko vybudovaný pokrok, o ktorý ste sa snažili mesiace. Mnohých trápi, že sa nemôžu hýbať tak, ako by chceli.

Ešte nepríjemnejšie je, keď ste strávili čas v karanténe pre boj s koronavírusom a z ochorenia sa zotavujete len veľmi pomaly. Na namáhavejšiu fyzickú aktivitu si musíte chvíľu počkať.

„Ak sa telo nehýbe, svaly nepotrebuje, a preto svalovú hmotu odbúrava. Pokiaľ nás zasiahne choroba, telo si na boj s ňou berie aminokyseliny zo svalov. Aj tým sa urýchľuje strata svalovej hmoty. Čím viac svalovej hmoty stratíme, tým viac nám spôsobuje akýkoľvek pohyb väčší problém,“ hovorí trénerka.