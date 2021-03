Život strávil v armáde, bol slávnym chirurgom a mal tajomstvo. Narodil sa ako žena

Barry bol priekopníkom lekárstva.

18. mar 2021 o 11:46 Soňa Jánošová

Vojenský lekár a chirurg James Barry mal nezvyčajnú poslednú vôľu. Želal si, aby jeho telo po smrti nikto neobhliadal a pochovali ho zabaleného v bielizni z postele, v ktorej zomrel.

Ak by mu vyhoveli, dnes by o ňom vedeli pravdepodobne len historici lekárstva. V encyklopédiách by bola zmienka o tom, že vykonal jeden z prvých zdokumentovaných cisárskych rezov, ktorý prežili matka aj dieťa, a že sa neúnavne usiloval o humanizáciu vojenského lekárstva.

Barryho telo však po smrti umyli. Zistili tak, že človek, ktorý strávil desaťročia v drsnej službe, a ktorého reformátorka zdravotníctva Florence Nightingaleová opísala ako: „Najtvrdšie stvorenie aké kedy stretla,“ žil v ženskom tele a možno dokonca porodil dieťa.

Kto je to dievča?

V polovici devätnásteho storočia išlo o škandál a bezprostredne po smrti sa objavili viacerí ľudia, ktorí tvrdili, že o ženskej identite doktora Barryho vedeli už veľmi dávno. Dnes sú historici rozdelení na prinajmenšom dva tábory.

Niektorí sa nazdávajú, že Margaret-Ann Bulkleyová bola nesmierne ambiciózna mladá žena, ktorá sa prezliekla za muža, aby sa mohla stať lekárkou. Modernejší a menej romantický historický výklad, ktorý je podložený viacerými dôkazmi, vraví, že Barry bol transrodový muž.

Narodil sa v ženskom tele, no počas dospievania sa rozhodol prijať svoju mužskú identitu a žiť s ňou po zvyšok života. Nech sa na túto osobnosť dívame akokoľvek, nedá sa prehliadnuť odvaha, vytrvalosť a nesporný talent.

Barry sa narodil ako Margaret-Ann Bulkleyová v írskom meste Cork pravdepodobne v roku 1789. Neskôr, už ako James Barry, o roku svojho narodenia často zavádzal a najmä v mladosti sa vydával za mladšieho chlapca. Vysvetľoval tak svoj drobný vzrast aj neprítomnosť fúzov.

Najviac sa o narodení Margaret-Ann dozvedáme vďaka listom, ktoré písala matka Mary-Ann Bulkleyová a v ktorých písala o svojej dospievajúcej dcére. V tom čase do rodiny pribudlo ešte jedno dieťa, ktoré Mary-Ann Bulkleyová vydávala za svoje.