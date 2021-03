Nulté roky a odhalené dekolty. Móda na Grammy sa vrátila do čias spred pandémie

15. mar 2021 o 10:49 Michaela Žureková

Hudobná noc roka, odovzdávanie cien Grammy, bola po dlhých mesiacoch prvým veľkým výročným podujatím, na ktorom sa zišli hudobné osobnosti naživo, a predviedli sa okrem pódia či domácich obývačiek aj na červenom koberci.

Hoci pre pandémiu v oklieštenej podobe a o takmer dva mesiace neskôr, ako bolo pôvodne plánované, 63. ročník udeľovania Grammy priniesol za prísnych hygienických podmienok ceremoniál, ktorý patril najmä ženským umelkyniam. Tie bodovali okrem iných aj v najprestížnejších kategóriách.

Cenu za album roka získala speváčka Taylor Swift s titulom Folklore. Štyri kategórie ovládla Beyoncé, ktorá zároveň zlomila rekord, a stala sa speváčkou s najväčším počtom sošiek Grammy v histórii s celkovým počtom 28 cien.

Nahrávku roka (Billie Eilish - Everything I Wanted), ale aj skladbu roka (H.E.R - I Can't Breathe) a nováčika roka (Megan Thee Stallion) vyhrali taktiež ženy.

Obmedzil nás koronavírus, v móde sa nenecháme

Účinkujúci aj tí, ktorí odovzdávali ceny a dorazili do Kongresového centra v Los Angeles, si nenechali ujsť jednu zo vzácnych príležitostí vyniknúť v nevšedných módnych kreáciách.

"Ako vždy, štýl na hudobných cenách bol jasnejší, odvážnejší a farebnejší, než na väčšine filmových a televíznych udalostí podobného rázu," píše novinár Oscar Holland pre CNN.

Magazín New York Times zase zhodnotil, že šaty, ktoré by inokedy vzbudili prevracanie očami a cynizmus, sa teraz javili ako odvážne rozhodnutie nenechať nad nami vyhrať uplynulý pandemický rok.

"Kto sa chce obmedzovať, keď už sme všetci obmedzení aj tak?" pýta sa autorka Vanessa Friedman.

Speváčka Phoebe Bridgers sa tak na červenom koberci ukázala v šatách z dielne Gucci ako chodiaca kostra, pričom na čiernej róbe sa vynímali najmä vyšívané kosti.

Noah Cyrus na Grammy Awards 2021 (zdroj: SITA / AP)

Jhene Aiko ohúrila v objemnej ružovej tylovej róbe a podobný dojem zanechala aj Noah Cyrus.

Tú niektorí módni kritici označovali v jej Schiaparelli Haute Couture róbe za perinu, karfiol či dokonca obrovskú ustricu.

Viaceré dámy stavili na odvážne výstrihy a odhalené dekolty - od raperky Doja Cat v motocyklovej koženej bunde cez country speváčku Mirandu Lambert v lesklých strieborných šatách až po Ingrid Andress v bielom obleku so strapcami zakrývajúcimi hrudník.

Billie Eilish, raperka Chika či producent Lido zase na červený koberec priniesli závan nultých rokov - spolu s nadrozmerným oblečením aj športovo-elegantný štýl.

Najsymbolickejšie sa však predviedla raperka Megan Thee Stallion, ktorá sa ukázala v žiarivo oranžovej róbe bez ramienok od Dolce & Gabbana, v zadnej časti zdobenej obrovskou mašľou. "Chcela som vyzerať ako Grammy, tak som to takto prejavila," uviedla.