Piers Morgan už roky útočí na Meghan, teraz je terčom kritiky on sám

Morgana skritizoval vlastný kolega.

11. mar 2021 o 14:10 Michaela Žureková

V decembri 2016 o nej pre Daily Mail napísal, že sa "dokonale hodí na princeznú" a že ju považuje za veľmi bystrú, sústredenú, pozornú, divokú a sebavedomú ženu.

"Áno, aj ambicióznu, čo sa týka jej hereckej kariéry, no na tom nie je nič zlé. A ako fanúšikovia jej televíznej šou Suits vedia, je aj skutočne talentovaná. ... Naozaj sa mi veľmi zapáčila."

V televízii o nej následne hovoril, že naňho urobila veľmi dobrý dojem a že je to milá žena. Známy britský novinár a moderátor Piers Morgan mal pred niekoľkými rokmi pre Meghan Markleovú iba samé pozitívne slová a považoval ju za vhodnú partnerku pre divokého princa Harryho.

Z jedného extrému však rokmi prešiel do druhého - v pondelok sa rozhodol odísť ako moderátor najúspešnejšej rannej šou Good Morning Britain po sérii kontroverzných komentárov na adresu vojvodkyne zo Sussexu.

Meghan po rozhovore pre Oprah Winfreyovú označil za klamárku, ktorej neverí ani slovo z toho, čo o živote v kráľovskej rodine či o svojich psychických problémoch povedala.

Príbeh ohrdnutého muža, vravia niektorí

Video, v ktorom Morgana konfrontoval jeho kolega Alex Beresford a vyčítal mu, že ju neustále zhadzuje a slovne šikanuje v médiách aj na sociálnych sieťach, sa stalo virálnym.

Morgan napätú situáciu s kolegom nevydržal a počas živého prenosu z vysielania odišiel. Televízia dostala v súvislosti s jeho správaním vyše 40-tisíc sťažností. Bulvárny denník The Sun píše, že moderátora požiadala, aby sa ospravedlnil, no on to odmietol, a tak svoje pôsobenie v rannej šou ukončil úplne.

Morgan je vo Veľkej Británii už niekoľko rokov známy ako tvrdý kritik Meghan Markleovej, ktorý si nenechá ujsť príležitosť vyjadriť svoje antipatie. Washington Post o ňom píše, že je priamočiara osobnosť, ktorá polarizuje spoločnosť. V minulosti bol editorom a šéfom viacerých bulvárnych médií, napríklad The Daily Mirror, a účinkoval aj ako porotca súťaže Británia má talent.

Jeho kritický postoj voči manželke princa Harryho tu však nebol vždy.

Morgan spoznal Marklovú krátko predtým, ako sa začala v roku 2016 stretávať s princom Harrym. V minulosti sa vyjadril, že spolu komunikovali, viedli priateľské debaty a že mu Meghan vopred posielala epizódy seriálu Suits, v ktorom vystupovala.