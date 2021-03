Samovražedné myšlienky aj rasizmus. Meghan a Harry odhalili viac o kráľovskej rodine

Chýbala im podpora kráľovskej rodiny.

8. mar 2021 o 11:38 Michaela Žureková

Princ Harry s manželkou Meghan počas rozhovoru s Oprah Winfreyovou. (Zdroj: SITA / Harpo Productions via AP)

Britská kráľovská rodina sa obávala, akú farbu pleti bude mať syn Meghan a Harryho. Diskutovali o tom ešte na začiatku prvého tehotenstva Meghan. Tá mala dokonca po vstupe do kráľovskej rodiny samovražedné myšlienky, no nedostalo sa jej žiadnej pomoci.

Jedným z hlavných dôvodov jej narušeného psychického zdravia bol neustály lov a útoky britského bulváru, a takmer žiadna podpora a ochrana zo strany predstaviteľov britskej monarchie a "firmy", ako zvyknú nazývať kráľovskú rodinu.

Princ Harry je aj preto sklamaný zo svojho otca, ktorý sa nezastal ani jeho, ani manželky Meghan, hoci sám prežíval niečo podobné, keď zomrela jeho niekdajšia manželka, princezná Diana.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu odhalili tieto a mnohé ďalšie skutočnosti v exkluzívnom rozhovore s moderátorkou Oprah Winfreyovou, ktorý sa v USA vysielal v nedeľu večer na stanici CBS.

O ostro sledovanom vystúpení sa hovorilo už niekoľko týždňov vopred. Išlo o prvý veľký televízny moment od chvíle, ako sa Harry a Meghan pred rokom v marci stiahli od svojich kráľovských povinností a presťahovali sa do Kalifornie.

Obaja uznali, že ak by ich kráľovská rodina ochránila, nikdy by sa to nestalo.

Meghan verzus Kate

Dvojica v rozhovore prezradila mnohé šokujúce detaily z ich života vo Veľkej Británii.

Väčšinu času sa v ňom snažila ukázať vlastný pohľad na jednostranné a často prekrútené príbehy bulváru, ktoré o nej v posledných rokoch kolovali.

Príkladom je správa o tom, ako Meghan údajne rozplakala svoju švagrinú, vojvodkyňu Kate, v súvislosti so šatami družičiek na svadbu. “Nie, nerozplakala som Kate. Stalo sa to presne naopak,” povedala v rozhovore.