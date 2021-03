Môžete byť zdravší a zomrieť neskôr. Ako romantické vzťahy predlžujú život?

Aj vakcíny účinkujú lepšie.

12. mar 2021 o 12:33 Washington Post, Marta Zaraska

Môjho manžela som stretla pred dvadsiatimi rokmi, keď som ešte študovala právo. Na prekvapenie mojich rodičov som mu na žiadosť o ruku povedala áno už niekoľko týždňov po zoznámení.

Viem, že mám šťastie. Nielen preto, že sa toto rýchle rozhodnutie premenilo na dlhodobé. Mám šťastie aj preto, že vďaka skvelému partnerovi sa moje šance na dlhý a zdravý život podstatne zvýšili. Ide o účinnú pomoc, ktorú by mi žiadne množstvo kelu alebo ovocia goji nikdy nedali.

Moderný výskum ukázal, že pevné romantické vzťahy sa spájajú s o 49 percent nižším rizikom úmrtia. Znamená to zhruba toľko, že keď sa v rámci štúdie robila následná kontrola, u týchto ľudí bolo menej pravdepodobné, že zomrú v bežne predpokladanom čase.

"Rozsah vplyvu manželského šťastia na ľudské zdravie je porovnateľný s tým, ktorý nastane, keď človek dodržiava diétne odporúčania ako napríklad, keď konzumuje ovocie a zeleninu," hovorí Janice Kiecoltová-Glaserová, psychologička a riaditeľka Inštitútu pre výskum behaviorálnej medicíny na štátnej univerzite v Ohiu.

A nie je to len o dlhšom, ale aj zdravšom živote.

Pri šťastných vzťahoch lepšie účinkujú aj vakcíny

Výskumy naznačujú, že šťastný vzťah môže znižovať riziko rozvoja Alzheimerovej choroby, cukrovky, úmrtia po operácii srdca, dokonca aj znížiť intenzitu bolesti a únavy po liečbe rakoviny prsníka.

Analýza rodinného stavu a dlhovekosti 280-tisíc ľudí starších ako 45 rokov priniesla zistenie, že ženy, ktoré sa nikdy nevydali, majú o 60 percent vyššie riziko, že zomrú na srdcovo-cievne ochorenie než ich vydaté rovesníčky. U mužov bolo toto riziko vyššie o 32 percent.

"Zosobášený človek trpí v nižšej miere depresiami, pričom práve depresia je značný rizikový faktor pre srdcovo-cievne ochorenia. Spája sa totiž s horšou srdcovou činnosťou a rovnako tiež s nezdravým správaním - horším diétnym režimom, narušeným spánkom, výraznejším pitím alkoholu a fajčením a tiež s menším objemom fyzickej aktivity," hovorí Kiecoltová-Glaserová.

S pandémiou sa tiež ukázal istý potenciálny zvrat - jedna štúdia zistila, že ľudia v šťastných vzťahoch zrejme získavajú lepšiu ochranu z vakcín proti chrípke. Ich telo produkuje po zaočkovaní vyššie hodnoty protilátok.

Samozrejme, je príliš skoro vyhodnocovať, do akej miery to môže platiť aj pre vakcíny proti koronavírusu, no niektorí odborníci hovoria, že to možné je.