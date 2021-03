Ozbrojeným silám v Barme vzdorujú najmä ženy. Ide im o veľa

Proti vojenskej junte stoja učiteľky aj sestry.

5. mar 2021 o 13:40 Soňa Jánošová

Ma Kyal Sin mala devätnásť rokov a prezývku Angel - Anjel. Vedela, že účasť na protestoch proti vojenskej junte je nebezpečná. Na svojom profile na sociálnej sieti Facebook preto pre istotu uverejnila informáciu o svojej krvnej skupine a súhlas s darovaním orgánov v prípade nešťastia. Mladú ženu pochovali vo štvrtok 4. marca.

Pohrebu sa zúčastnili stovky ľudí a jej smrť je pre mnohých Barmčanov znakom odvahy a protestu proti vojenskému teroru. Svoju úlohu pritom zohráva niekoľko symbolov.

Keď ju počas stredajšieho krvavého protestu strelili do hlavy, mala oblečené džínsy a tričko s nápisom Everything will be OK – všetko bude v poriadku. Jej podobizeň, rovnako ako fotografia z protestov, sa stali virálnymi a jej smrť je najmä pre barmské ženy zdrvujúca.

Státisíce žien v uliciach

Len pár hodín predtým, ako ozbrojené zložky zabili Ma Kyal Sin a desiatky ďalších pokojne protestujúcich, mal prejav jeden z hlavných predstaviteľov vojenského puču, generál Min Aung Hlaing.

Okrem iného sa v ňom dotkol aj nevhodného oblečenia ľudí, ktorí sa zúčastňujú protestov.

Pod „neslušným oblečením odporujúcim mjanmarskej kultúre“ sa podľa amerického denníka The New York Times v skutočnosti skrýva odpor k tomu, aby ženy nosili nohavice. To je len jeden z drobných dôkazov, že ženám ide v Barme o veľa.