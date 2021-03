Demencia má rôzne prejavy. Aký je jej priebeh a ako ho spomaliť?

Ako komunikovať s pacientom trpiacim demenciou?

Buďte pripravení – komunikácia s pacientom môže prekvapiť, často nie je možné predvídať reakcie a nálady. Odosobnite sa, stav svojho blízkeho akceptujte a prijmite s otvorenosťou. Správanie človeka s demenciou často nie je úmyselné. Dôverujte intuícii a všímajte si chorého. Môže komunikovať úplne inak a svoje nálady oznamovať iným spôsobom ako v zdravom stave.

Vzdelávajte sa – to vám pomôže byť pripravený na rôzne situácie. Venujte sa problematike demencie, no nezabúdajte sa rozprávať aj s chorým. V rozhovore pritom buďte autentickí, úprimní a nezabúdajte na rešpekt. Alzheimerova choroba a iné príbuzné ochorenia ohrozujú dôstojnosť ľudí, strácajú nad sebou kontrolu a uvedomujú si to. Je dôležité, aby ste sa na chorého nepozerali cez jeho diagnózu. Zamerajte sa na poskytnutie pochopenia, starostlivosti a lásky. Vypočutie a empatia sú na prvom mieste.

Zamerajte sa na schopnosti – nachádzajte v situácii vždy niečo pozitívne. Kým chorý postupne stráca niektoré kognitívne schopnosti, iné stále ovláda. Vyhýbajte sa preto situáciám, v ktorých môže pravdepodobne zlyhať a hľadajte preňho úlohy a činnosti, ktoré stále zvláda alebo z nich má dokonca radosť. Chváľte ho a povzbudzujte. Robte veci spoločne a väčšie úlohy rozložte na menšie celky. Pacient bude mať pocit úspechu aj po vykonaní čiastkových činností.

Konverzácia – ak už je pacient v štádiu, v ktorom vás prestáva spoznávať, komunikujte pokojným a istým hlasom. Povedzte mu, kto ste, zbytočne ho nerozrušujte otázkami alebo snahou o to, aby sa rozpamätal. Jednoducho mu povedzte, že ste ho prišli navštíviť, lebo radi trávite čas v jeho spoločnosti. Rešpektujte však jeho súkromie a dajte mu možnosť rozhodnúť sa, či mu vaša prítomnosť vyhovuje. Pacienti s demenciou majú problém najmä s krátkodobou pamäťou, no vedia vám prerozprávať zážitky z detstva. Pýtajte sa na dávnejšie spomienky. Ak máte problém porozumieť jednotlivým slovám, dajte im príležitosť opraviť vetu alebo ich doveďte k správnym výrazom. Situáciu však nehroťte a keď to nejde, radšej sa ospravedlňte, že nerozumiete a premostite na inú tému. Aj dotyky podporujú komunikáciu, no tie voľte len v prípade, že pacient súhlasí a sám ich iniciuje. Pri rozlúčke mu dajte najavo, že vám s ním bolo dobre a prídete znova. Ak je rozlúčka príliš traumatizujúca, požiadajte niekoho iného, aby pacientovu pozornosť zamestnal, kým odídete.