Ostrihoňová: Žena musí mať pocit, že je expertka, až potom sa pôjde vyjadrovať

Je novou moderátorkou Silnej zostavy.

3. mar 2021 o 6:00 Michaela Žureková

Na televíznu obrazovku RTVS sa 4. marca po roku prestávky vracia diskusná relácia Silná zostava, v ktorej na rozličné spoločenské témy diskutujú predovšetkým ženy. Jej novou moderátorkou sa stala Veronika Cifrová Ostrihoňová. Nahradila predošlú moderátorku relácie Oľgu Bakovú.

"Hoci je pre mňa bežné, že sa ženy rozprávajú o vážnych témach, zjavne to tak asi nie je u každého. Máme vžité stereotypy a s nimi bojujeme. Nešokuje ma a ani mi nepríde novátorské, že ženy chcú a aj vedia diskutovať aj na iné témy, ako je lifestyle," hovorí Cifrová Ostrihoňová.

V rozhovore sa dočítate aj:

či sa nebojí tlakov od vedenia RTVS

čo nové by relácia mala priniesť

ktorú inšpiratívnu ženu by rada vyspovedala

či bude prejavovať ako moderátorka vlastné feministické postoje

ako prežíva ťažké časy v pandémii

Keď v 2017 štartovala relácia Silná zostava, moderátorka Oľga Baková povedala, že ambíciou je prinášať niečo nové a tiež nové uhly pohľadov. Podarilo sa to podľa vás?

Myslím si, že sa to určite podarilo. Už len preto, že sme videli diskutovať ženy, čo nie je vždy zvykom. Videli sme, koľko máme na Slovensku odborníčok, expertiek, zaujímavých dám, ktoré sa vedia vyjadriť k aktuálnym a pálčivým témam.

Celé nastavenie relácie bolo novátorské a mne osobne sa veľmi páčilo aj to, akým kultivovaným a pokojným spôsobom vedeli hostky rozobrať aj náročnejšie témy. Silná bola pre mňa napríklad téma o inakosti.

Mám pocit, že relácia vytvorila dobrý precedens, aby sme takýchto formátov mohli mať aj viac a že by sme mali pri výbere hostí viac myslieť na ženy. Len niekedy je pre ne náročnejšie zosúladiť rodinno-sociálnu situáciu a nestíhajú tak často chodiť do debát, ako to občas majú mužskí odborníci. Potom spadáme do prizmy, akoby tu ženy, ktoré vedia odborne diskutovať, neboli. No ony tu sú.

V iných diskusiách, či už televíznych, ale aj tých mimo obrazoviek, vidíme neraz debatovať samých mužov. Niekedy od tvorcov prichádza argument, že ženy do diskusií prísť nechcú. Myslíte si, že si nedôverujú a majú pocit, že muž sa vie k téme vyjadriť lepšie?

Toto je obrovská téma a zo všetkého je v nej trochu. Dávnejšie som na túto tému čítala dobrý text. Rozoberali v ňom, že občas to vyzerá, akoby ženy pozvánku dostali a len nechceli prísť.

Ale keď si človek vezme, že relácia či debata sa koná o ôsmej ráno alebo o štvrtej poobede, skrátka v čase, keď buď chystajú deti do školy, alebo ich vyzdvihujú, prípadne s nimi musia nachystať úlohy a teraz pri dištančnom vzdelávaní aj neustále asistovať, ich časový horizont je neskutočne náročný.

Neodmietnu preto, lebo sa im nechce, ale preto, že zvažujú svoje časové možnosti. Poznám to aj sama na sebe.

A čo sebadôvera?

Nerada zovšeobecňujem, ale aj na základe žien v mojom okolí si myslím, že ženy sú ku sebe kritickejšie, než muži. Povedia si, že veď k tomu sa vie vyjadriť hocikto, nemám na to zas až taký unikátny pohľad, prečo ja a podobne.

Poznám to z mojej talkshow Sitdown s Veronikou. Keď oslovíme ženu, ktorá nie je verejne výrazne známa, tak sa pýta, prečo ja, veď to robí aj táto, aj tento, čo je na mne zaujímavé? Pri mužoch, ktorých oslovujeme, takéto reakcie nemávame.

Ženy majú z mojej skúsenosti v tomto na seba väčšie nároky, aby boli naozaj expertky, a až potom sa pôjdu niekde vyjadrovať. Niekedy je preto dobré dať si viac námahy a ak ženu v diskusii mať chceme, osloviť ich viac, kým niektorá povie áno.

Vy ste si pri ponuke moderovať Silnú zostavu nekládli otázku, prečo vy?

Som ten typ, ktorý má pocit, že všetko na svete ľudia robia lepšie ako ja, od materstva, cez šport až po pracovnú sféru. Samozrejme, že mi to napadlo a určite mi to ešte veľakrát napadne. Veľkú rolu však zohralo, že to bol klasický konkurz.

Povedala som si, že keď sa na mne zhodlo širšie spektrum ľudí, hádam tam nebudem úplne mimo. Ani sa podľa mňa nedá jasne povedať, kto je najlepší na toto alebo ono, myslím si, že každý sa v tej úlohe musí nejako nájsť.

Aj keď som dostala ponuku moderovať talkshow Sitdown s Veronikou, zareagovala som presne tak - na toto sú iní, ja som redaktorka a to je niečo celkom iné, ako sa s niekým hodinu rozprávať pred publikom.

No organizátorky ma presvedčili, že chcú mňa a dnes som nesmierne rada, že to tak bolo. Cítim, že tam patrím. Verím, že aj so Silnou zostavou to tak bude.

Napokon, nebude to ani zďaleka len o mne. Bude tam ako stála hostka aj Simona Salátová, ktorá je úžasná komička a žena. A samozrejme sa tam budú striedať rozličné panelistky.

Relácia mala takmer rok pauzu a medzičasom z médií odišla jej predošlá moderátorka Oľga Baková. Sledovali ste jej odchod?