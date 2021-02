Sú muži od prírody väčší bordelári? Veda ukazuje niečo iné

Na ženy kladieme väčšie nároky.

24. feb 2021 o 15:16 Michaela Žureková

Článok pokračuje pod video reklamou

Muži sú neporiadni a nečistotu či rozhádzanú domácnosť skrátka nevidia. Ak aj áno, zväčša nie je ich úlohou ich riešiť.

Podobné predstavy a mýty o mužoch "bordelároch" kolujú medzi ľuďmi a vytvárajú tak dojem, že na poriadkumilovnosť má vplyv pohlavie človeka.

V skutočnosti sa ukazuje, že môže ísť len o očakávania vzhľadom na rodové rozdelenie práce.

"Na ženy sa vyvíja silný spoločenský tlak, aby mali čistý a uprataný dom. U mužov sú očakávania iné. A nie, nejde o to, že by ženy neporiadok videli a muži nie,” tvrdí novinárka Claire Cain Millerová z New York Times, ktorá sa venuje témam rodového rozdelenia práce. Ako je to teda naozaj a čo hovorí veda?

Od žien očakávame viac

Súvisiaci článok Aj muži môžu doma robiť viac. Ako s nimi o tom hovoriť? Čítajte

Asi každý pozná ako mužov, tak aj ženy, ktoré sú čistotné a neznášajú neporiadok, ale tiež také, ktoré niekoľko dní dokážu prehliadať rozhádzané oblečenie alebo neumytý riad.

“Neexistuje žiaden dôkaz o vrodených rozdieloch založených na pohlaví, ktoré by poukazovali na väčšiu náchylnosť k poriadku alebo neporiadku,” hovorí pre The Atlantic Susan McHaleová, profesorka rodinných štúdií a ľudského vývoja z Pennsylvánskej štátnej univerzity.

McHaleová tiež tvrdí, že vnútorná potreba udržiavať poriadok sa môže od dieťaťa k dieťaťu líšiť, no významný vplyv majú kultúrne faktory.