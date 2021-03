Zažili zneužívanie. Jednej neverila vlastná matka, druhej rodičia to tolerovali

Tri príbehy sexuálneho zneužívania mladých dievčat.

Článok pokračuje pod video reklamou

E va mala jedenásť rokov, keď dostala prvú podprsenku. Hoci ešte nemala takmer žiadne prsia a puberta sa u nej iba začínala, bola nadšená. Prišla sa v nej ukázať mame a jej vtedajšiemu priateľovi, ktorý s nimi žil už niekoľko rokov.

Ten deň si dodnes pamätá ako zlomový.

“ Vždy som si myslela, že keď sa dejú zlé veci, tak to bolí alebo má človek strach. Aj preto som mlčala. „ Eva

„Onedlho nato som raz sedela za počítačom a on prišiel a začal ma masírovať. Neprišlo mi to čudné. No potom mi začal dýchať na krk a bozkávať ma naň. Pozerala som sa do obrazovky a tvárila sa, že sa nič nedeje. Cítila som sa hlúpo, nevedela som vôbec, o čo ide,“ spomína si dnes 25-ročná Eva.

Jej meno SME pre citlivosť prípadu na jej žiadosť zmenilo, tak isto ako mená ďalších obetí v tejto reportáži. Redakcia ich skutočnú identitu pozná.

Evina matka zvykla dlho pracovať a Eva neraz ostávala s jej partnerom sama doma. Sotva tridsaťročný muž za ňou začal chodiť do sprchy, kde sa jej často dotýkal a masíroval ju alebo bozkával na intímnych miestach.

„Nevedela som, čo mám robiť. Nebolo mi to nepríjemné. Pamätám sa, že svoj prvý orgazmus som zažila pri ňom, hoci som vtedy nevedela, čo to je. Keby som povedala, že nechcem, čo by sa stalo? Neskôr som sa strašne hanbila, že som nič nespravila a hovorím si, že možno, keby ma to bolelo, ohradila by som sa,“ opisuje.

Eva sa stala obeťou sexuálneho zneužívania. Nejakej forme sexuálneho násilia je podľa údajov Rady Európy vystavené približne každé piate dieťa v Európe.

Násilie zväčša pácha osoba, ktorú dieťa pozná a ktorej dôveruje. Platí to aj pre Slovensko.

Už v jedenástich sa páčiš mužom

Za zneužívanie sa považuje akákoľvek sexuálna aktivita s dieťaťom do pätnásť rokov.