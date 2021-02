Shia LaBeouf je násilník, vraví známa speváčka, ktorú škrtil aj psychicky týral

Speváčka vysvetlila, prečo podala žalobu.

22. feb 2021 o 13:25 Michaela Žureková

Je zázrak, že z toho vyšla živá. Mohol ju uškrtiť, v paranoji zastreliť počas spánku, ale aj zabiť počas šialenej jazdy v aute. Vyhrážal sa jej, citovo ju vydieral, kontroloval.

Speváčka FKA Twigs (33), vlastným menom Tahliah Debrett Barnettová, dnes hovorí, že má šťastie, že už nie je vo vzťahu s kolegom a hercom Shiom LaBeoufom (34).

"Úprimne si želám, aby som mohla povedať, že som v sebe našla silu a uvidela svetlo na konci tunela. Kiežby som mohla povedať, že je to vďaka môjmu silnému charakteru, alebo že ma takto vychovala mama. Ale ani jedno z toho. Je to čisté šťastie," povedala v rozhovore pre Elle.

V decembri minulého roka šokovala verejnosť, keď na herca známeho z filmu Transformers podala civilnú žalobu za sexuálne napadnutie aj emocionálny nátlak. Do médií sa dostali detaily zo spisu, v ktorom uviedla, že vo vzťahu, ktorý sa začal v roku 2018 a skončil sa na jar 2019, zažívala slovné, psychické aj fyzické násilie.

Teraz o ňom FKA Twigs prehovorila priamo, aby sa obete násilia necítili samy. Rozhovory poskytla niekoľkým magazínom aj veľkým televíziám.

Zhodil ju a povedal jej, že spadla

"Niektoré z najhorších chvíľ, ktoré som v tom vzťahu zažívala, boli tie, keď mal pocit, že nado mnou stráca kontrolu a ja som sa z toho pokúšala utiecť," povedala v rozhovore s moderátorkou Gayle Kingovou pre CBS This Morning.

LaBeouf podľa jej slov používal manipuláciu a rôzne taktiky, ako ju vo vzťahu udržať, pričom po každej hádke alebo útoku ju zahŕňal extrémnou láskou a pozornosťou. Odborníci túto fázu v násilných vzťahoch nazývajú "medové týždne".

Samotné násilie však neprišlo hneď na začiatku, situácia sa podľa slov speváčky začala stupňovať, až keď sa dvojica k sebe nasťahovala.

LaBeouf od svojej priateľky očakával, že mu bude denne dávať určitý počet bozkov a dotykov a prejavovať mu lásku, aby mu dokázala, že ho naozaj miluje.

"Myslím si, že to muselo byť tak dvadsaťkrát denne. No človek potom stráca prehľad, dni sa zlievajú do jedného a poviete si, že už je osem hodín večer a už mám asi len tri hodiny, aby som to stihla," povedala v televíznom interview.